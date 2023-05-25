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Байден заявил о прогрессе в переговорах о недопущении дефолта

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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В переговорах о недопущении дефолта в США существует некоторый прогресс. Об этом 25 мая заявил президент страны Джо Байден.

«У меня и спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс», — сказал он на брифинге в Белом доме.

Байден указал, что дефолт по государственному долгу является недопустимым вариантом. По его словам, руководство конгресса согласно с этим.

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Разговоры о дефолте в США начались еще в апреле. Так, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Спустя несколько дней американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами. 22 мая глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 мая сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».

В этот же день доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков отметил, что проблема у экономики США в настоящее время гораздо хуже, чем в лимите госдолга. Она заключается в том, что долги нечем обслуживать и нет желающих давать в долг американцам.

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