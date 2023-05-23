Названа главная проблема экономики США

Проблема у экономики США в настоящее время гораздо хуже, чем в лимите госдолга. Она заключается в том, что долги нечем обслуживать и нет желающих давать в долг американцам, рассказал «Известиям» доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков 23 мая.

«Если говорить о ситуации, когда власти США, вернее даже две лидирующие партии, не договорятся о повышении лимита госдолга, то фактически наступит ограничение возможности расходования средств. Такая ситуация уже была в прошлом, она многократно происходила, и государство вынужденно было экономить на разных вещах, в том числе были ограничения по выплатам госслужащим», — объяснил он.

Эксперт отметил, что бюджет США пополняется, поэтому полностью расходы не прекратятся, но могут быть существенные сокращения.

В то же время экономист считает, что лидирующие партии в итоге договорятся о повышении госдолга. Он уточнил, что подобные разногласия в США происходили много раз, но в результате стороны приходили к согласию.

«Но проблема у экономики США, с моей точки зрения, не в повышении потолка государственного долга. Нужно, чтобы были желающие финансировать дальше американскую экономику. То есть проблема не повысить госдолг, а найти людей, компании, государства, которые будут давать в долг американцам дальше. Раньше это считалось очень надежным вложением средств, сейчас это очень надежным не считается. Кроме того, сверхвысокие для американской экономики уровни инфляции тоже не добавляют желания вкладывать в американскую экономику самым разным экономическим субъектам», — подчеркнул Чирков.

Еще одним важным моментом он назвал запредельно высокий уровень американского долга в $31,4 трлн, который обслуживать становится всё дороже.

«Пока это может быть незаметно, потому что государственные облигации действуют во многом предыдущих выпусков, но эти гособлигации нужно будет перевыпускать, они будут перевыпускаться по новым процентным ставкам и, соответственно, процентные платежи по этой невероятной сумме будут возрастать в разы», — уточнил экономист.

По его словам, это произойдет в обозримой перспективе.

«Мне кажется, если бы все ограничилось дефолтом по госдолгу, — это бы американцам еще бы очень повезло. Потому что проблема, на самом деле, гораздо хуже, чем в лимите госдолга, проблема в том, что эти долги нечем обслуживать по факту, и желающих давать в долг просто нет. Мало того, что у американцев долги такие невероятные, процентные ставки по ним растут, так еще и американский бюджет он постоянно дефицитный. То есть, американская экономика живет за счет всего окружающего мира. Им нужна внешняя подпитка, которая сейчас исчерпывает себя», — добавил Чирков.

Как уточнил эксперт, американский бюджет в 2020 году забирал извне $5–5,5 млрд в день. В настоящее время эта сумма составляет $3–3,5 млрд в день.

«Но если этих денег не будет, то там уже речь идет не о дефолте, а о платежеспособности американской экономики. Они могут повышать госдолг или не повышать сколько угодно, но есть объективные факторы, что расходы превышают доходы — это всем становится очевидно», — заключил экономист.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

16 мая республиканский спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом заявил, что Белый дом и конгресс далеки от соглашения о повышении госдолга. При этом 20 мая в Белом доме рассказали, что предложения команды Маккарти «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе, так как они содержали «набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

22 мая Маккарти сообщил, что будет ежедневно обсуждать повышение потолка госдолга с Байденом до тех пор, пока ситуация не разрешится.

При этом в тот же день глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.