Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз

Госдолг США по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз. Соответствующие данные следуют из расчетов «РИА Новости» на основе данных национальных министерств финансов.

Отмечается, что госдолг США по итогам 2022 года достиг рекордной отметки в $31,42 трлн, а обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 млрд меньше — $31,4 трлн.

На втором месте в мире находится Япония. Ее госдолг составляет $9,59 трлн. На третьей строчке расположился Китай с $3,75 трлн. Долг Британии составил $3,03 трлн. Пятерку антилидеров замыкает Италия госдолгом в $2,88 трлн. Далее идут Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия — на них совокупно приходится $12,15 трлн.

При этом госдолг России по итогам 2022 года составил $294,8 млрд, что в 33 раза меньше японского, и в 13 раз — китайского.

Большинство стран пока не опубликовало данные по госдолгу за первый квартал 2023 года, но за первые три месяца этого года долг российского правительства сократилась на $15,2 млрд (5,2%). Также об уменьшении на 0,2% отчиталась Япония.

В то же время госдолг США вырос на 0,1%, достигнув рекордной отметки в $31,46 трлн и законодательно установленного потолка.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами. 22 мая глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 мая сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией президента Джо Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».

В этот же день доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков отметил, что проблема у экономики США в настоящее время гораздо хуже, чем в лимите госдолга. Она заключается в том, что долги нечем обслуживать и нет желающих давать в долг американцам.

4 мая президент России Владимир Путин обсудил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым макроэкономические показатели страны. В частности, глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств.