Путин назвал хорошими показатели РФ по госдолгу

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 мая, обсудил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым макроэкономические показатели страны. В частности, глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств.

«Госдолг от ВВП у нас —14,9%. Хороший показатель», — сказал Путин.

Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, Еврозоне — 90,9%, Германии — 66,5%, Франции — 111,1%.

Отдельно Путин остановился и на ситуации с инфляцией после слов Решетникова о том, что в РФ она находится на одном из самых низких уровней среди развитых стран.

«Я смотрю: на март [в России] — 3,5%, в Германии — 7,4%, в еврозоне в целом — 6,9%, во Франции — 5,7%, в США — 5%, в Бразилии — повыше, чем у нас», — сказал президент.

После слов Решетникова о том, что по итогам 2023 года Россия может стать одним из лидеров развитых стран по темпам экономического роста, он заметил: «Дай бог».

Также в ходе рабочей встречи с Решетниковым Путин подчеркнул, что иногда смотрит западные аналитические и информационные телепередачи, и замечает, что там замалчивают о проблемах в экономике в своих странах. Решетников в своем докладе, упомянул, что многие западные страны преодолевали пандемию путем «очень крупных заимствований, что привело к разгону инфляции.

Ранее в этот день Белый дом сообщил, что следствием затяжного дефолта в США могут стать падение ВВП страны на 6,1% и потеря 8,3 млн рабочих мест. Также повысится безработица на 5%, а фондовые рынки обрушатся на 45%.

2 мая на сайте Евростата отмечалось, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Сообщалось, что больше всего это отражается на ценах на продукты питания, алкоголь и табак.

В апреле глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард указала, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Она призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе. Тогда он достиг $31,4 трлн. На фоне этого минфин страны заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта. Республиканцы со своей стороны призвали Белый дом к сокращению расходов и более ответственной экономической политике.