Белый дом назвал падение ВВП на 6,1% следствием затяжного дефолта в США

Следствием затяжного дефолта в США могут стать падение ВВП страны на 6,1% и потеря 8,3 млн рабочих мест. Об этом в среду, 3 мая, заявили члены Совета экономических консультантов в отчете, опубликованном на сайте Белого дома.

«Если мы преодолеем потолок долга, издержки для экономики, скорее всего, быстро ощутятся. Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics, предсказал, что даже в случае кратковременного дефолта «разразится кризис, характеризующийся резким скачком процентных ставок и падением цен на акции», — говорится в материале.

По прогнозам экономистов, при кратковременном дефолте ВВП США может сократиться на 0,6%, а количество рабочих мест — уменьшиться на полмиллиона.

В случае длительного дефолта в Соединенных Штатах возможны падение ВВП на 6,1% и потеря более 8 млн рабочих мест. Также повысится безработица на 5%, а фондовые рынки обрушатся на 45%.

Ранее, 1 мая, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страна может исчерпать бюджет в связи с достижением потолка госдолга уже к 1 июня. Глава минфина призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга.

2 мая в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга в конце апреля. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

В том же месяце глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард указала, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе. Тогда он достиг $31,4 трлн. На фоне этого минфин страны заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта. Республиканцы со своей стороны призвали Белый дом к сокращению расходов и более ответственной экономической политике.