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МВФ призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга

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Фото: TASS/EPA/BILAWAL ARBAB
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Международный валютный фонд призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на 2024 год. Об этом сообщается 26 мая в распространенном заявлении МВФ по итогам ежегодного обзора экономики Соединенных Штатов.

«Чтобы избежать усугубления рисков снижения, конгресс должен немедленно повысить или приостановить потолок госдолга, что позволит всерьез начать переговоры по бюджету на 2024 финансовый год», — говорится в документе.

Кроме того, уточняется, что повышение потолка госдолга может привести к появлению системных рисков как для американской, так и для мировой экономики.

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Накануне стало известно, что госдолг США по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз, согласно данным национальных министерств финансов. Он достиг рекордной отметки в $31,42 трлн.

Разговоры о дефолте в США начались еще в апреле. Так, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Спустя несколько дней американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами. 22 мая глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.

23 мая gресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией американского президента Джо Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».

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