Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга после голосования. Об этом сообщил телеканал CNN 31 мая.

Законопроект предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года.

Окончательный подсчет составил 314 голосов против 117. В общей сложности за законопроект проголосовали 149 республиканцев и 165 демократов, в то время как 71 республиканец и 46 демократов проголосовали против законопроекта.

Теперь законопроект должен принять сенат, после чего его направят президенту США Джо Байдену для подписания.

28 мая портал Punchbowl News сообщал, что администрация Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Днем ранее, 27 мая, Байден заявил, что достигнутые с республиканцами принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт в США. Это соглашение предотвратит катастрофический дефолт и возможную экономическую рецессию, а также опустошение пенсионных счетов и потерю миллионов рабочих мест, добавил он.

При этом до этого, 26 мая, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.

Тогда же спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране.