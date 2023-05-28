Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта США

Достигнутые с республиканцами принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт в США. Об этом в субботу, 27 мая, американский президент Джо Байден написал в Twitter.

Байден отметил, что вечером 27 мая он вместе со спикером палаты представителей Кевином Маккарти достиг принципиального соглашения по бюджету путем компромисса.

«Завтра наши переговорные группы завершат работу над законодательным текстом, и соглашение будет передано в палату представителей и сенат Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

По его словам, это соглашение предотвратит катастрофический дефолт и возможную экономическую рецессию, а также опустошение пенсионных счетов и потерю миллионов рабочих мест.

Ранее в этот день телеканал NBC News сообщил, что американский лидер Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти обсудили по телефону оставшиеся вопросы в рамках консультаций по повышению потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об итогах разговора не сообщалось. Стороны в последние дни указывают на значительный прогресс в достижении компромисса, добавил телеканал.

Позднее портал Punchbowl News сообщал, что администрация Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

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