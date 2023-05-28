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Маккарти назвал соглашение по госдолгу достойным американского народа

Спикер Маккарти объявил о достижении договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти подтвердил 27 мая, что между конгрессом и Белым домом принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта.

«После того, как он (президент США Джо Байден. — Ред.) потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа. Республиканцы готовы осуществить большие и последовательные перемены в Вашингтоне. Вскоре мы проголосуем за ответственное соглашение об ограничении долга, которое остановит безрассудные расходы демократов, вернет неизрасходованные средства на COVID, заблокирует новые налоговые схемы Байдена и многое другое», — написал он в Twitter.

Маккарти добавил, что текст соглашения будет опубликован 28 мая и поставлен на голосование 31 мая.

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Ранее в этот день портал Punchbowl News сообщал, что администрация президента США Джо Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Также в этот день телеканал NBC News сообщил, что американский лидер Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти обсудили по телефону оставшиеся вопросы в рамках консультаций по повышению потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об итогах разговора не сообщалось. Стороны в последние дни указывают на значительный прогресс в достижении компромисса, добавил телеканал.

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