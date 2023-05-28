СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США

Администрация президента США Джо Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сделке о повышении потолка госдолга страны. Об этом 27 мая сообщил корреспондент Punchbowl News.

«Республиканцы палаты достигли принципиальной договоренности с Белым домом о долговых лимитах», — написал он в Twitter.

Договоренность достигнута по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Ранее в этот день телеканал NBC News сообщил, что американский лидер Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти обсудили по телефону оставшиеся вопросы в рамках консультаций по повышению потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об итогах разговора не сообщалось. Стороны в последние дни указывают на значительный прогресс в достижении компромисса, добавил телеканал.

26 мая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.

В этот же день газета The Washington Post сообщала, что группа республиканцев потребовала от спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти добиться больших уступок от главы государства Джо Байдена на встречах по обсуждению повышения потолка государственного долга. Они считают, что Маккарти следует настаивать на гораздо большем сокращении госрасходов.

Днем ранее минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня.

26 мая Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу госдолга. При этом в тот же день агентство Reuters написало, что Байден и спикер палаты представителей конгресса близки к договоренности по увеличению потолка государственного долга в течение двух лет с целью предотвращения дефолта.

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.