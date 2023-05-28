Байден обсудил с Маккарти по телефону оставшиеся вопросы по госдолгу

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти обсудили по телефону оставшиеся вопросы в рамках консультаций по повышению потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об этом в субботу, 27 мая, сообщил телеканал NBC News.

«Президент Байден переговорил со спикером Маккарти из Кемп-Дэвида (загородной резиденции главы государства — Ред.) в субботу вечером. <…> Звонок завершился спустя полтора часа», — указано в сообщении телеканала.



Об итогах разговора не сообщается. Стороны в последние дни указывают на значительный прогресс в достижении компромисса.

Ранее, 26 мая, президент США Джо Байден выразил мнение, что республиканцы в конгрессе очень близки к договоренности о повышении потолка госдолга, ясность относительно этого должна появиться в ближайшие часы.

Кроме того, Международный валютный фонд призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на следующий год.

Тогда же газета The Washington Post сообщила, что группа республиканцев потребовала от спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти добиться больших уступок от главы государства Джо Байдена на встречах по обсуждению повышения потолка государственного долга. В материале указано, что представители Белого дома и конгресса близки к договоренностям по предотвращению дефолта в стране. Меры предполагают повышение потолка госдолга на два года при ограничении расходов на ряд программ в США.

24 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что поместило долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне AAA в список наблюдения с негативным прогнозом.

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня.

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.