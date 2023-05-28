Реклама
Прямой эфир
Спорт
Месси обошел Роналду и установил рекорд по числу голов в топ-лигах Европы
Мир
«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Траектория падения»
Общество
Сафронов назвал художника-концептуалиста Кабакова человеком-эпохой
Спорт
Американец Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра
Армия
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
Общество
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Спорт
Германия победила США со счетом 4:3 и вышла в финал ЧМ по хоккею
Мир
Около 80 тыс. человек вышли на митинг против судебной реформы в Тель-Авиве
Мир
В Италии решили уничтожить 15 млн доз вакцины от COVID-19
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и ряде областей
Общество
Советский художник Илья Кабаков умер на 90-м году жизни
Общество
Путин поздравил военных и гражданский персонал с Днем пограничника

Байден обсудил с Маккарти по телефону оставшиеся вопросы по госдолгу

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти обсудили по телефону оставшиеся вопросы в рамках консультаций по повышению потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об этом в субботу, 27 мая, сообщил телеканал NBC News.

«Президент Байден переговорил со спикером Маккарти из Кемп-Дэвида (загородной резиденции главы государства — Ред.) в субботу вечером. <…> Звонок завершился спустя полтора часа», — указано в сообщении телеканала.

Об итогах разговора не сообщается. Стороны в последние дни указывают на значительный прогресс в достижении компромисса.

Не штатная ситуация: будет ли дефолт в США действительно опасным
Шансы на отказ Америки оплачивать свои обязательства выше, чем в сходном положении 10 лет назад

Ранее, 26 мая, президент США Джо Байден выразил мнение, что республиканцы в конгрессе очень близки к договоренности о повышении потолка госдолга, ясность относительно этого должна появиться в ближайшие часы.

Кроме того, Международный валютный фонд призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на следующий год.

Тогда же газета The Washington Post сообщила, что группа республиканцев потребовала от спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти добиться больших уступок от главы государства Джо Байдена на встречах по обсуждению повышения потолка государственного долга. В материале указано, что представители Белого дома и конгресса близки к договоренностям по предотвращению дефолта в стране. Меры предполагают повышение потолка госдолга на два года при ограничении расходов на ряд программ в США.

24 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что поместило долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне AAA в список наблюдения с негативным прогнозом.

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня.

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023