Байден заявил о скором принятии договоренности о повышении госдолга

Президент США Джо Байден 26 мая выразил мнение, что республиканцы в конгрессе очень близки к договоренности о повышении потолка госдолга, ясность относительно этого появится в ближайшие часы.

«Что касается потолка госдолга, все выглядит хорошо. Я очень оптимистично настроен», — слова американского лидера привел Белый дом.

Американский лидер добавил, что к полуночи, возможно, решение о лимите госдолга станет опубликовано.

Ранее в этот день глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что министерство финансов Соединенных Штатов Америки изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. В первую пару дней июня будут произведены выплаты на сумму более $130 млрд, включая выплаты ветеранам и получателям соцобеспечения и медпомощи. Эти выплаты сильно ударят по ресурсам казначейства, отметила Йеллен.

Также в этот день Международный валютный фонд призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на следующий год.

Кроме того, газета The Washington Post сообщила, что группа республиканцев потребовала от спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти добиться больших уступок от главы государства Джо Байдена на встречах по обсуждению повышения потолка государственного долга. В материале указано, что представители Белого дома и конгресса близки к договоренностям по предотвращению дефолта в стране. Меры предполагают повышение потолка госдолга на два года при ограничении расходов на ряд программ в США.

24 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что поместило долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне AAA в список наблюдения с негативным прогнозом.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами. 22 мая глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.