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Байден заявил о предотвращении экономического краха в США

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга США удалось предотвратить «экономический кризис и крах». Об этом в пятницу, 2 июня, заявил американский президент Джо Байден.

«Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы сообщить о предотвращении кризиса и о том, что мы делаем для защиты будущего Америки. Одобрение соглашения по бюджету было крайне важно. Ставки никогда не были так высоки», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Байден отметил, что ни одна сторона не получила всего, что хотела, но, по крайней мере, американский народ получил то, что ему было нужно: стране удалось не допустить наступления экономического коллапса.

Президент подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом важные направления, в том числе социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.

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Ранее в этот день в Белом доме сообщили, что Байден планирует подписать законопроект о повышении потолка госдолга в субботу, 3 июня. На данный момент процедуры в конгрессе еще не завершены. Предполагается, что документ приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года.

Ранее, 1 июня, законопроект о повышении потолка госдолга США получил достаточно голосов для одобрения сенатом. Окончательный подсчет голосов составил 63 против 36. За день до этого документ одобрила палата представителей конгресса США.

28 мая портал Punchbowl News сообщал, что администрация Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.

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