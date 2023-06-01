В США согласовали закон о госдолге

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга. Документ набрал достаточное количество голосов. В поддержку инициативы высказались 314 конгрессменов, против — 117, передает телеканал «Известия». Теперь документ должен одобрить сенат. Затем его отправят на подпись президенту США Джо Байдену. Согласно документу, потолок госдолга будет повышен до 1 января 2025 года.

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