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Сенат США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Законопроект о повышении потолка госдолга США получил достаточно голосов для одобрения сенатом. Об этом сообщил телеканал CNN 1 июня.

Окончательный подсчет голосов составил 63 против 36.

Далее этот законопроект направят президенту США Джо Байдену для подписания. Закон приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года, что может предотвратить дефолт в стране.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

Ранее днем, 31 мая, законопроект о повышении потолка госдолга после голосования приняла американская палата представителей.

Вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.

28 мая портал Punchbowl News сообщал, что администрация Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Днем ранее, 27 мая, Байден заявил, что достигнутые с республиканцами принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт в США. За день до этого глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга.

Тогда же спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране.

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