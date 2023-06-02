Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга США 3 июня

Президент США Джо Байден планирует подписать законопроект о повышении потолка госдолга в субботу, 3 июня, на данный момент процедуры в конгрессе еще не завершены. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это произойдет не сегодня. Палата представителей и Сенат должны сделать свое дело. И мы будем работать с ними в быстром темпе, чтобы убедиться, что мы сможем подписать его, надеюсь, уже завтра», — сказала она на брифинге для журналистов, опубликованном на YouTube-канале правительства США.

Жан-Пьер добавила, что президент рассчитывает на то, что законопроект «в любом случае» будет подписан до 5 июня, так как этот день министерство финансов называло крайним днем, когда администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга.

Предполагается, что новый закон приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года. Это может предотвратить дефолт в стране.

Ранее, 1 июня, законопроект о повышении потолка госдолга США получил достаточно голосов для одобрения сенатом. Окончательный подсчет голосов составил 63 против 36.

За день до этого документ одобрила палата представителей конгресса США. В поддержку инициативы высказались 314 конгрессменов, против — 117.

28 мая портал Punchbowl News сообщал, что администрация Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.