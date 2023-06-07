Большая распродажа: Минфин распорядился покрыть дефицит бюджета

Минфин распорядился продать нефтеюаней на $918 млн, или на 74,6 млрд рублей, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Таким образом, в июне продажи иностранной валюты из резервов вырастут почти вдвое. Ежедневные объемы продаж планируется нарастить до 3,6 млрд рублей — с 7 июня по 6 июля. Исправит ли этот шаг ситуацию — рассуждают эксперты, опрошенные «Известиями».

Реальные нефтегазовые доходы упали из-за особенностей учета налога на дополнительный доход (НДД). В мае объемы поступлений снизились на 180 млрд рублей по сравнению с апрельскими показателями.

Нужны свои ценовые индикаторы

В настоящее время в России нефтегазовые налоги (за исключением акциза на нефтепродукты) рассчитываются в привязке к цене на российскую нефть Urals на европейских рынках, комментирует к.э.н., доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова.

— Средняя цена на нее на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), по данным агентства Аргус/Минэкономразвития, составила за май 2023 года $53,50 за баррель против $58,97 за баррель в апреле. При этом поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в мае 2023 года выросли на 17%, а экспортной пошлины — на 16%. Также произошел рост выплат из бюджета обратного акциза на нефть на 15% при снижении на 3% выплат по демпфирующей компоненте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По утверждению собеседницы «Известий», снижение поступлений нефтегазовых налогов в мае произошло в основном за счет резкого снижения доходов от налога на дополнительный доход от добычи (НДД) с 185 до 5 млрд рублей.

— Для снижения зависимости нефтегазовых налогов от зарубежных ценовых индикаторов, а также стабилизации бюджетного наполнения, по моему мнению, необходимо внести изменения, ориентированные не на цены внешнего рынка, а на российские ценовые индикаторы. До этого момента для обеспечения устойчивости бюджетных наполнений целесообразно увеличить размер базовой налоговой ставки НДПИ и уменьшить величину коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, — разъясняет Тамара Сафонова.

Отложенный спрос

Нефтегазовых доходов стало меньше, констатирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Причиной тому не только санкции, но и скидки, с которыми Россия продает нефть и нефтепродукты дружественным странам — КНР, Индии.

Кроме того, по мнению эксперта, влияют на ситуацию и временная затоваренность рынков, и сезонное снижение потребление из-за лета в Северном полушарии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В конце 2022 года на фоне новостей о скором эмбарго России на импорт нефти в западные страны те купили столько, сколько смогли запасти физически. Поэтому и доходы РФ росли вопреки политическим заявлениям. Сейчас наблюдается естественное замедление спроса. А кроме того, сумма в $918 млн не кажется критичной и нужна только для срочного восстановления баланса.

Что касается нефтеюаней, такой шаг Минфина выглядит разумным и логичным:

— Если нефтеюани в «кубышке» есть, значит, их нужно использовать в подобной ситуации. Для стабилизации экономики их туда и закладывали. Продажа именно юаней объясняется наименьшей волатильностью и большей предсказуемостью этой валюты по сравнению с остальными. Проще говоря, это самая практичная из имеющихся в распоряжении Минфина иностранных валют, — резюмирует Екатерина Косарева.

Пока в минусе

Нефтегазовые доходы российского бюджета в мае, по данным Минфина, составили 570,7 млрд рублей против 647,5 млрд рублей месяцем ранее и 886 млрд рублей в мае 2022 года. По итогам первых четырех месяцев года дефицит бюджета РФ составил 3,424 трлн рублей при запланированных 2,9 трлн рублей, приводит данные статистики аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне 2023 года прогнозируется в размере 44,0 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2023 года составило 30,6 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд рублей. Эти операции по продаже валюты (юани) будут проводиться в период с 7 июня по 6 июля 2023 года.

При этом, отмечает аналитик, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,6 млрд рублей.

— Для сравнения: отклонение нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля 2023 года составило 32,4 млрд рублей. Как видим, ситуация в лучшую сторону пока не меняется, поскольку цены на нефть остаются низкими.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министерство финансов с января возобновило операции по покупке и продаже ликвидных активов в рамках бюджетного правила в пределах дополнительных или же, наоборот, недополученных нефтегазовых доходов:

— Операции проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте юань/рубль, — продолжает он. — Объем таких операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

По словам эксперта, если прогнозируется недополучение доходов, то валюта продается, и наоборот.

— За пять месяцев с начала этого года ЦБ РФ продал юани на 390 млрд рублей. Эти деньги пошли на компенсацию недополученных нефтегазовых доходов бюджета РФ, — заключает Александр Потавин.

В ожидании ОПЕК

Увеличение продажи юаней связано с дефицитом бюджета, возникшим в результате недополучения нефтегазовых доходов бюджета в силу существующих ограничений, говорит доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.

— Россия пытается эти ограничения обойти, и частично это удается. Но — ценой дисконта, что в свою очередь отражается на пополнении бюджета.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

В этих условиях, говорит он, Минфин использует наиболее ликвидные активы, которые у него есть, — юани:

— Возможно, ситуация может улучшиться в случае роста цены на нефть. Заседание ОПЕК и намерения США начать пополнять стратегический запас делают возможным рост цен с нынешнего уровня.

Но пока, подытоживает Столяров, общая неопределенность и ожидание рецессии в мировой экономике мешают развернуться тренду на мировом рынке нефти вверх.

Вернуться к плану

Падение нефтегазовых доходов РФ вызвано введением эмбарго на экспорт углеводородов со стороны Запада с декабря 2022 года, полагает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

— В результате Минфину приходится продавать из резервов юани для покрытия бюджетного дефицита, который за первые четыре месяца текущего года составил 3,4 трлн рублей, превысив годовой план 2.9 трлн рублей.