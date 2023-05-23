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Решают все: зачем Дальнему Востоку кадры со средним образованием

Больше всего специалистов не хватает на транспорте, в строительстве и сельском хозяйстве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сложившийся дефицит кадров на Дальнем Востоке не закрыть «тривиальными методами», нужны новые подходы к обеспечению трудовыми ресурсами. В частности, необходимо усиливать взаимодействие с бизнесом. Об этом заявил исполнительный директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев. По мнению экспертов, соотношение доходов и расходов — ключевой фактор, а оживить экономику макрорегиона способны не только инфраструктурные проекты, но и улучшение среды проживания. Подробности — в материале «Известий».

От каждого по потребностям

Запрос Дальневосточного федерального округа на специалистов со средним образованием превышает 50 тыс. человек, подсчитала Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Кадровая потребность оценивается дополнительно в 80 тыс. человек до 2027 года. Согласно статистике, 70% этой потребности — специалисты среднего специального образования, 20% приходятся на кадры с высшим образованием, а 10% — на людей без образования. Больше всего специалистов не хватает в сферах транспорта, логистики, строительства, сельского хозяйства. Работники также нужны в социальной сфере, в новых отраслях, таких как креативная индустрия.

Основой решения кадрового вопроса на Дальнем Востоке является работа с образовательными учреждениями с целью подготовки сотрудников на перспективные специальности, считает Гасан Гасанбалаев.

Учеба
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— В целом с 2015 года на Дальнем Востоке по востребованным профессиям и специальностям в интересах инвесторов запущено 92 новые программы, — говорит эксперт. — С сентября 2022 года для подготовки специалистов в таких ключевых для экономики ДФО отраслях, как машиностроение, техника и технологии строительства, электроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, транспорт и логистика, выделено 509 бюджетных мест для обучения по 21 новой профессии и специальности.

Кроме того, в 2022 году в шести регионах ДФО созданы восемь образовательно-производственных кластеров. Каждый из них получил по 100 млн рублей. Еще семь кластеров будет запущено в 2023 году. Для участия в федеральном проекте «Профессионалитет» вовлечено 14 компаний — партнеров лидирующих отраслей экономики округа.

Также до 2025 года предусмотрено открытие 29 образовательно-производственных кластеров (учебно-производственных комплексов) и до 2030 года — не менее 900 современных мастерских. На Дальнем Востоке планируют создать федеральный технопарк среднего профессионального образования, деятельность которого направлена на обучение преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения.

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Дефицит кадров — проблема комплексная, указывает заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Алла Факторович. Помимо влияния демографических и социальных факторов, она может быть вызвана несоответствием актуальным потребностям рынка труда и низким качеством подготовки выпускников.

Подготовка в учебном заведении
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Решить эти задачи возможно только в случае выстраивания на системной основе взаимодействия между работодателями и образовательными организациями, считает эксперт. Инструменты для этого сформированы в рамках национальной системы квалификаций.

По словам собеседницы, влиять на содержание образовательных программ работодатели могут через профессиональные стандарты.

— Конечно, образовательная программа, даже самая лучшая, не сможет подготовить выпускника под конкретное рабочее место на конкретном предприятии, однако применение профстандарта обеспечивает готовность к выполнению типовых функций, а значит, сокращает затраты на адаптационный период, — говорит Алла Факторович.

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Явный дисбаланс

В целом, по прогнозу Росстата, к 2030 году численность населения ДФО увеличится на 300 тыс. человек. При этом в округе наблюдается явный дисбаланс между центрами роста и местами проживания людей, отмечает первый заместитель генерального директора ЦСР Михаил Сюткин.

— Поэтому цель правительства РФ — замещение миграции с Дальнего Востока на миграцию внутри Дальнего Востока, — подчеркивает он. — При этом механизмами являются не только улучшение инфраструктуры, но и своеобразные специализированные мероприятия. Например, организация стажировок и обмена на межрегиональном уровне в период обучения профессиям, причем как внутри ДФО, так и за его пределами.

Дальний Восток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

По мнению собеседника, далее требуется создать совместно с бизнесом в точках роста образовательно-производственные кластеры, которые позволят не только обучаться, но и формировать устойчивое предложение по дополнительным трудовым ресурсам для конкретных проектов.

Количество специалистов со средним образованием в 50 тыс. (всех видов образования — до 80 тыс.) — это порядка 1–2% от общего количества рабочей силы региона. При этом нельзя сказать, что ничего не делается в плане подготовки кадров: число обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена последнее время растет примерно на 100 тыс. ежегодно.

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Задача привлечения 80 тыс. работников до 2027 года особенно впечатляюще выглядит на фоне миграционных потоков в регионе. В 2020 году отток населения составил порядка 20 тыс., но в 2021 году динамика изменилась — миграционный поток стал положительным и достиг величины порядка 7 тыс. человек. Положительным, однако, он сделался за счет международной миграции. Сами жители Дальнего Востока направляются преимущественно в ЦФО, СФО, ЮФО. В качестве ключевых причин покидающие называют дороговизну жизни и низкий уровень зарплат. «Отсутствие перспектив», «экологическая ситуация» и «невозможность самореализации» звучат гораздо реже.

— В ДФО тяжелые условия, в том числе климатические, но на это повлиять нельзя, — говорит доцент экономического факультета ГАУГН, эксперт ЦЭМИ РАН Иван Неволин. — Люди не выдерживают информационной изоляции — невозможности связаться с родными и близкими (связь существует не на всех участках). В каком-то смысле лозунг 1930-х годов «На Дальний Восток мы зовем только смелых, решительных, не боящихся трудностей людей» актуален и сегодня, но желающих мириться с препятствиями гораздо меньше.

климат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Без государства не обойтись

Потребность в работниках со средним образованием сегодня остро стоит не только в Дальневосточном округе, но и по всей России. Отличаются только показатели нехватки кадров со средним образованием и сферы деятельности, отмечает доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова.

— Последствие кризиса 1990-х дает нам демографическую яму среди 20–30-летнего населения. Выпускники профтехучилищ, молодые специалисты с опытом работы 5–10 лет — это именно те, кто должен сейчас работать на предприятиях и тем самым «закрывать» сложившийся дефицит кадров, — говорит Татьяна Захарова.

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Эксперты убеждены: система среднего профессионального образования в данное время просела. По данным рейтинговой компании RAEX, за последние 30 лет критически снизилась общая привлекательность рабочих специальностей. Закрытие многих производственных предприятий, продолжавшееся с начала перестройки, привело к сокращению рабочих мест для выпускников.

Произошло общее снижение уровня оплаты труда, увеличение требований к должностям, которые прежде занимали выпускники профессионально-технических и ремесленных училищ. Потерявшие работу искали новые сферы деятельности, переквалифицировались, уходили из специальности. Всё это уменьшило количество желающих получать среднее образование и затем работать на производстве, в промышленности, в социальной сфере.

работа на производстве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Соответственно и средние специальные заведения, готовящие кадров для этих отраслей, стали нерентабельными, большинство из них, не выдержав конкуренции, оказались закрыты, — считают в РЭУ Плеханова. — Потеря или сокращение количества образовательных учреждений для многих регионов оказались губительными. Для некоторых отраслей народного хозяйства утеряна материально-техническая база, преподаватели и наставники. Восстановление требует серьезных материальных вложений, подготовки педагогических кадров, и решить это за полгода-год достаточно сложно.

По мнению экспертов, без господдержки и контроля за подготовкой кадров со средним образованием не обойтись. Необходимо возрождать сеть средних специальных, профессионально-технических учреждений и ремесленных училищ.

— В настоящее время дефицит рабочей силы ощущается во многих отраслях экономики, — соглашается доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Ситуация неоднозначная в отдельных регионах, но вот на Дальнем Востоке численность населения сокращается не одно десятилетие, а нынешняя демографическая ситуация и миграционные процессы усугубили дефицит рабочей силы.

По словам экономиста, бизнес должен платить не только конкурентную заработную плату, но предоставлять социальный пакет и льготы для удержания работников. Со стороны государства это могут быть выплаты «подъемных», обеспечение жильем.

получение квартиры
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В целях привлечения дополнительных кадров для Дальнего Востока стоит сделать ставку на трудовых мигрантов, которые обладают необходимым профессиональным качеством и готовы получить гражданство РФ для проживания на данной территории, убежден профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

— Кроме того, без повышения заработной платы и применения условий вахтового метода работы решить данную проблему не удастся, — полагает он. — Надо помнить, что современную молодежь можно привлечь на работу только при сочетании нескольких факторов: достойная оплата труда, качество городской среды и перспективы развития.

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