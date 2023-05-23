Решают все: зачем Дальнему Востоку кадры со средним образованием

Сложившийся дефицит кадров на Дальнем Востоке не закрыть «тривиальными методами», нужны новые подходы к обеспечению трудовыми ресурсами. В частности, необходимо усиливать взаимодействие с бизнесом. Об этом заявил исполнительный директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев. По мнению экспертов, соотношение доходов и расходов — ключевой фактор, а оживить экономику макрорегиона способны не только инфраструктурные проекты, но и улучшение среды проживания. Подробности — в материале «Известий».

От каждого по потребностям

Запрос Дальневосточного федерального округа на специалистов со средним образованием превышает 50 тыс. человек , подсчитала Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Кадровая потребность оценивается дополнительно в 80 тыс. человек до 2027 года. Согласно статистике, 70% этой потребности — специалисты среднего специального образования, 20% приходятся на кадры с высшим образованием, а 10% — на людей без образования. Больше всего специалистов не хватает в сферах транспорта, логистики, строительства, сельского хозяйства. Работники также нужны в социальной сфере, в новых отраслях, таких как креативная индустрия.

Основой решения кадрового вопроса на Дальнем Востоке является работа с образовательными учреждениями с целью подготовки сотрудников на перспективные специальности, считает Гасан Гасанбалаев.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— В целом с 2015 года на Дальнем Востоке по востребованным профессиям и специальностям в интересах инвесторов запущено 92 новые программы, — говорит эксперт. — С сентября 2022 года для подготовки специалистов в таких ключевых для экономики ДФО отраслях, как машиностроение, техника и технологии строительства, электроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, транспорт и логистика, выделено 509 бюджетных мест для обучения по 21 новой профессии и специальности.

Кроме того, в 2022 году в шести регионах ДФО созданы восемь образовательно-производственных кластеров. Каждый из них получил по 100 млн рублей. Еще семь кластеров будет запущено в 2023 году. Для участия в федеральном проекте «Профессионалитет» вовлечено 14 компаний — партнеров лидирующих отраслей экономики округа.

Также до 2025 года предусмотрено открытие 29 образовательно-производственных кластеров (учебно-производственных комплексов) и до 2030 года — не менее 900 современных мастерских. На Дальнем Востоке планируют создать федеральный технопарк среднего профессионального образования, деятельность которого направлена на обучение преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения.

Дефицит кадров — проблема комплексная, указывает заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Алла Факторович. Помимо влияния демографических и социальных факторов, она может быть вызвана несоответствием актуальным потребностям рынка труда и низким качеством подготовки выпускников.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Решить эти задачи возможно только в случае выстраивания на системной основе взаимодействия между работодателями и образовательными организациями, считает эксперт. Инструменты для этого сформированы в рамках национальной системы квалификаций.

По словам собеседницы, влиять на содержание образовательных программ работодатели могут через профессиональные стандарты.

— Конечно, образовательная программа, даже самая лучшая, не сможет подготовить выпускника под конкретное рабочее место на конкретном предприятии, однако применение профстандарта обеспечивает готовность к выполнению типовых функций, а значит, сокращает затраты на адаптационный период, — говорит Алла Факторович.

Явный дисбаланс

В целом, по прогнозу Росстата, к 2030 году численность населения ДФО увеличится на 300 тыс. человек. При этом в округе наблюдается явный дисбаланс между центрами роста и местами проживания людей , отмечает первый заместитель генерального директора ЦСР Михаил Сюткин.

— Поэтому цель правительства РФ — замещение миграции с Дальнего Востока на миграцию внутри Дальнего Востока, — подчеркивает он. — При этом механизмами являются не только улучшение инфраструктуры, но и своеобразные специализированные мероприятия. Например, организация стажировок и обмена на межрегиональном уровне в период обучения профессиям, причем как внутри ДФО, так и за его пределами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

По мнению собеседника, далее требуется создать совместно с бизнесом в точках роста образовательно-производственные кластеры, которые позволят не только обучаться, но и формировать устойчивое предложение по дополнительным трудовым ресурсам для конкретных проектов.

Количество специалистов со средним образованием в 50 тыс. (всех видов образования — до 80 тыс.) — это порядка 1–2% от общего количества рабочей силы региона. При этом нельзя сказать, что ничего не делается в плане подготовки кадров: число обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена последнее время растет примерно на 100 тыс. ежегодно.

Задача привлечения 80 тыс. работников до 2027 года особенно впечатляюще выглядит на фоне миграционных потоков в регионе. В 2020 году отток населения составил порядка 20 тыс., но в 2021 году динамика изменилась — миграционный поток стал положительным и достиг величины порядка 7 тыс. человек. Положительным, однако, он сделался за счет международной миграции. Сами жители Дальнего Востока направляются преимущественно в ЦФО, СФО, ЮФО. В качестве ключевых причин покидающие называют дороговизну жизни и низкий уровень зарплат. «Отсутствие перспектив», «экологическая ситуация» и «невозможность самореализации» звучат гораздо реже.

— В ДФО тяжелые условия, в том числе климатические, но на это повлиять нельзя, — говорит доцент экономического факультета ГАУГН, эксперт ЦЭМИ РАН Иван Неволин. — Люди не выдерживают информационной изоляции — невозможности связаться с родными и близкими (связь существует не на всех участках). В каком-то смысле лозунг 1930-х годов «На Дальний Восток мы зовем только смелых, решительных, не боящихся трудностей людей» актуален и сегодня, но желающих мириться с препятствиями гораздо меньше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Без государства не обойтись

Потребность в работниках со средним образованием сегодня остро стоит не только в Дальневосточном округе, но и по всей России. Отличаются только показатели нехватки кадров со средним образованием и сферы деятельности, отмечает доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова.

— Последствие кризиса 1990-х дает нам демографическую яму среди 20–30-летнего населения. Выпускники профтехучилищ, молодые специалисты с опытом работы 5–10 лет — это именно те, кто должен сейчас работать на предприятиях и тем самым «закрывать» сложившийся дефицит кадров, — говорит Татьяна Захарова.

Эксперты убеждены: система среднего профессионального образования в данное время просела. По данным рейтинговой компании RAEX, за последние 30 лет критически снизилась общая привлекательность рабочих специальностей . Закрытие многих производственных предприятий, продолжавшееся с начала перестройки, привело к сокращению рабочих мест для выпускников.

Произошло общее снижение уровня оплаты труда, увеличение требований к должностям, которые прежде занимали выпускники профессионально-технических и ремесленных училищ. Потерявшие работу искали новые сферы деятельности, переквалифицировались, уходили из специальности. Всё это уменьшило количество желающих получать среднее образование и затем работать на производстве, в промышленности, в социальной сфере.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Соответственно и средние специальные заведения, готовящие кадров для этих отраслей, стали нерентабельными, большинство из них, не выдержав конкуренции, оказались закрыты, — считают в РЭУ Плеханова. — Потеря или сокращение количества образовательных учреждений для многих регионов оказались губительными. Для некоторых отраслей народного хозяйства утеряна материально-техническая база, преподаватели и наставники. Восстановление требует серьезных материальных вложений, подготовки педагогических кадров, и решить это за полгода-год достаточно сложно.

По мнению экспертов, без господдержки и контроля за подготовкой кадров со средним образованием не обойтись. Необходимо возрождать сеть средних специальных, профессионально-технических учреждений и ремесленных училищ.

— В настоящее время дефицит рабочей силы ощущается во многих отраслях экономики, — соглашается доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Ситуация неоднозначная в отдельных регионах, но вот на Дальнем Востоке численность населения сокращается не одно десятилетие, а нынешняя демографическая ситуация и миграционные процессы усугубили дефицит рабочей силы.

По словам экономиста, бизнес должен платить не только конкурентную заработную плату, но предоставлять социальный пакет и льготы для удержания работников. Со стороны государства это могут быть выплаты «подъемных», обеспечение жильем.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В целях привлечения дополнительных кадров для Дальнего Востока стоит сделать ставку на трудовых мигрантов, которые обладают необходимым профессиональным качеством и готовы получить гражданство РФ для проживания на данной территории , убежден профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

— Кроме того, без повышения заработной платы и применения условий вахтового метода работы решить данную проблему не удастся, — полагает он. — Надо помнить, что современную молодежь можно привлечь на работу только при сочетании нескольких факторов: достойная оплата труда, качество городской среды и перспективы развития.