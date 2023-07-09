Возлюби Ближний: Япония активизирует связи с нефтяными монархиями

Япония , за последние полтора года сильно упрочившая свою роль на международной арене, вновь предпринимает усилия по активизации дипломатии, причем в тех регионах, где ослабевает влияние США и растет влияние Китая . Вслед за участием в грядущем саммите НАТО и поездкой в Брюссель премьер Фумио Кисида отправится в турне по трем странам Ближнего Востока — Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару. Это должно решить две задачи — покажет региону, что, кроме КНР, в Азии у арабских стран есть и такой важный партнер, как Япония. А заодно позволит Токио, зависимому на 90% от ближневосточной нефти, упрочить торгово-экономические связи с регионом . Подробнее о том, как и для чего страна активизирует дипломатию в разных уголках мира, — в материале «Известий».

Выход на новый уровень

За последние полтора-два года Япония, прежде никогда сильно не проявлявшая активность на международной арене, постепенно меняет свой подход к такой политике. Одним из проявлений этого стало весьма ретивое участие Токио в сколачивании антироссийского фронта в Азии после старта СВО на Украине, а также более артикулированная и жесткая борьба против влияния в регионе и в мире против Китая .

Параллельно с этим и отчасти благодаря этому Япония подняла на новый уровень и свои связи с европейскими партнерами, а также НАТО . В прошлом году премьер Кисида наряду с южнокорейским президентом Юн Сок Елем стали гостями саммита НАТО впервые за всю историю трансатлантического альянса. Токио даже с радостью согласился принять на своей территории первый азиатский офис НАТО (хотя несогласие с этим Франции ставит планы под удар). Неудивительно, что в этом году для дальнейшего цементирования связей между Токио и союзниками в США и Европе Фумио Кисида вновь станет гостем саммита лидеров стран — членов Североатлантического альянса в Вильнюсе 11–12 июля, откуда он перелетит 13 июля в Брюссель уже на саммит Евросоюз – Япония.

Президент Джо Байден принимает участие в трехсторонней встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сук Елем во время саммита НАТО, 29 июня 2022 года Фото: Global Look Press/White House

На этом, однако, дипломатический фронт работ для японского премьера не закончится. После краткого заезда на родину Кисида отправится 16–19 июля в ближневосточное турне: он посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар . Это будет первой поездкой Кисиды в регион в качестве премьер-министра и первым турне японского лидера с момента визита Синдзо Абэ в 2020 году.

Сообщая об этих планах, японская газета Nikkei отметила, причем сразу в заголовке, что Кисида «активизирует дипломатию там, где влияние США ослабевает» . Действительно, если посмотреть на отношения Вашингтона с региональным лидером Эр-Риядом, то их связи в последнее время оказались омрачены спорами вокруг прав человека. Но что более примечательно, ослабление американского влияния в регионе дало больше пространства для маневра Китаю. Весной Пекин снискал лавры миротворца, причем успешного, примирив давних соперников — Тегеран и Эр-Рияд, а недавно замахнулся и на посредничество в палестино-израильском урегулировании.

И совершенно ясно, что фактор Китая явно стал еще одной мотивацией для Токио активизироваться на ближневосточном направлении.

По словам профессора международной политики и национальной безопасности Университета святого Андрея в Идзуми Масахиро Мацумура, Кисида продолжает политическую линию Синдзо Абэ, но лишь внешне . Это касается и его подхода относительно Пекина и Ближнего Востока.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/POOL

— За линией Абэ в отношении соперничества между США и Китаем стояли соображения баланса сил, такие как его весьма условное одобрение китайской инициативы «Пояс и путь». Подход Кисиды скорее представляет собой усиленное заигрывание с сильно ослабевшим гегемоном США и определенно резко контрастирует с подходом [французского президента Эммануэля] Макрона , который стремится быть независимым от администрации Байдена, к <конфликту> на Украине и к Китаю. Кисида, похоже, полон решимости пойти при этом на значительные стратегические риски. Очевидно, его прагматизм недальновиден, — сказал японский эксперт «Известиям».

Энергетика превыше всего

При этом в подходе Токио к упрочению связей с Ближним Востоком есть и один нюанс. Если в сотрудничестве с Западом Япония неизменно подписывалась под фразой об общих демократических ценностях и свободах, то в случае с незападными странами японская дипломатия вооружилась «духом сотворчества» , предполагающим, что страны не навязывают ценности друг другу. Именно такой подход был прописан в принятом в марте плане Токио по созданию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

В русле этой логики во главу угла во время визита Кисиды в три арабские страны наверняка будут поставлены вопросы экономики. Еще с нефтяного кризиса 1973 года доминантой в торговом диалоге Токио с Эр-Риядом, Абу-Даби и Дохой было нефтяное сотрудничество. Авария на АЭС «Фукусима» в 2011-м поставила Японию в еще более зависимое положение от ближневосточных партнеров ( более 80% ее импорта сырой нефти идет из трех обозначенных стран Персидского залива, тогда как в целом регион Ближнего Востока обеспечивает до 90% нужд в энергии японской экономики ).

Авария на АЭС «Фукусима» Фото: AP Photo/David Guttenfelder, Pool, File

И как страна, удовлетворяющая львиную долю своих энергетических потребностей на Ближнем Востоке, Токио не может игнорировать растущее влияние в регионе Китая, который также остается крупнейшим получателем нефти оттуда. Более того, на фоне затянувшегося конфликта, который привел к неопределенности в отношении поставок энергоносителей, японский премьер наверняка призовет страны Ближнего Востока помочь стабилизировать нефтяной рынок за счет увеличения добычи.

С другой стороны, хорошей возможностью для сотрудничества станет кооперация в области сокращения выбросов парниковых газов за счет выработки электроэнергии с использованием водорода и аммиака — методов, которые продвигает Япония, сделавшая декарбонизацию центральным элементом своей стратегии роста. Это наверняка «зайдет» Саудовской Аравии, которая работает над диверсификацией своей промышленности и снижением экономической зависимости от нефти. Неспроста в турне Фумио Кисиду будет сопровождать деловая делегация, которая, как пообещал он сам, предложит технологическое сотрудничество в стремлении региона к углеродной нейтральности.

И мира мало

На этом насыщенная дипломатическая активность японского премьера не закончится. В Токио уже дали понять, что в ближайшем будущем — в кулуарах саммита G20 в Индии в сентябре и принимаемого США ноябрьского саммита АТЭС — Фумио Кисида намерен провести отдельные встречи с лидерами стран АСЕАН . Кульминацией этого станет специальный саммит Япония – АСЕАН, который Токио примет в декабре в честь 50-летия дружбы страны с объединением 10 стран Юго-Восточной Азии.

Фото: AP Photo/Vincent Thian

В последние годы на фоне ослабленного внимания к этому региону США (экс-президент Дональд Трамп, например, неоднократно пропускал регулярные встречи с лидерами АСЕАН ) свое присутствие в ЮВА за счет крупных инвестиций в инфраструктуру расширил Китай. Нынешний лидер Белого дома Джо Байден попробовал вдохнуть в отношения с регионом новую струю, проведя в ноябре 2022 года первую за пять лет личную встречу между американским президентом и лидерами АСЕАН, но позиции Китая это сильно не пошатнуло . Равно как и настроя большинства членов АСЕАН оставаться на равноудалении от конфликта на Украине, что администрация Белого дома также пыталась изменить. Тем не менее это не остудило пыла Токио к упрочению своего места в ЮВА.

К слову, еще в мае премьер-министр Кисида проехался с недельным турне по Африке, что многие в мире восприняли как часть согласованных с Западом усилий по укреплению отношений с Глобальным Югом и противодействию растущему влиянию Китая и России в регионе.

— Сейчас отношения Японии с Африкой включают как чисто экономическую перспективу, так и политические вопросы. Одной из главных целей токийской администрации служит предотвращение быстрого прогресса Китая в Африке. А другой политический вопрос, лежащий в основе отношений Японии с Африкой, — цель Токио получить постоянное место в Совбезе ООН. Китай считается самым большим препятствием на пути к этой цели, тогда как африканские государства — крупнейший блок с правом голоса в ООН, — сказала «Известиям» содиректор Африканского института TASAM в Турции Хурие Йылдырым Чинар.

Впрочем, пока, по ее словам, Япония явно уступает Китаю и России по степени влиятельности в Африке .

Получится ли у Кисиды перетянуть одеяло на Японию в случае с Ближним Востоком или АСЕАН — тоже большой вопрос. Но попыток сделать Токио важным актором на международной арене Фумио Кисида точно не бросит.