Возлюби Ближний: Япония активизирует связи с нефтяными монархиями
Япония, за последние полтора года сильно упрочившая свою роль на международной арене, вновь предпринимает усилия по активизации дипломатии, причем в тех регионах, где ослабевает влияние США и растет влияние Китая. Вслед за участием в грядущем саммите НАТО и поездкой в Брюссель премьер Фумио Кисида отправится в турне по трем странам Ближнего Востока — Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару. Это должно решить две задачи — покажет региону, что, кроме КНР, в Азии у арабских стран есть и такой важный партнер, как Япония. А заодно позволит Токио, зависимому на 90% от ближневосточной нефти, упрочить торгово-экономические связи с регионом. Подробнее о том, как и для чего страна активизирует дипломатию в разных уголках мира, — в материале «Известий».
Выход на новый уровень
За последние полтора-два года Япония, прежде никогда сильно не проявлявшая активность на международной арене, постепенно меняет свой подход к такой политике. Одним из проявлений этого стало весьма ретивое участие Токио в сколачивании антироссийского фронта в Азии после старта СВО на Украине, а также более артикулированная и жесткая борьба против влияния в регионе и в мире против Китая.
Параллельно с этим и отчасти благодаря этому Япония подняла на новый уровень и свои связи с европейскими партнерами, а также НАТО. В прошлом году премьер Кисида наряду с южнокорейским президентом Юн Сок Елем стали гостями саммита НАТО впервые за всю историю трансатлантического альянса. Токио даже с радостью согласился принять на своей территории первый азиатский офис НАТО (хотя несогласие с этим Франции ставит планы под удар). Неудивительно, что в этом году для дальнейшего цементирования связей между Токио и союзниками в США и Европе Фумио Кисида вновь станет гостем саммита лидеров стран — членов Североатлантического альянса в Вильнюсе 11–12 июля, откуда он перелетит 13 июля в Брюссель уже на саммит Евросоюз – Япония.
Президент Джо Байден принимает участие в трехсторонней встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сук Елем во время саммита НАТО, 29 июня 2022 года
На этом, однако, дипломатический фронт работ для японского премьера не закончится. После краткого заезда на родину Кисида отправится 16–19 июля в ближневосточное турне: он посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Это будет первой поездкой Кисиды в регион в качестве премьер-министра и первым турне японского лидера с момента визита Синдзо Абэ в 2020 году.
Сообщая об этих планах, японская газета Nikkei отметила, причем сразу в заголовке, что Кисида «активизирует дипломатию там, где влияние США ослабевает». Действительно, если посмотреть на отношения Вашингтона с региональным лидером Эр-Риядом, то их связи в последнее время оказались омрачены спорами вокруг прав человека. Но что более примечательно, ослабление американского влияния в регионе дало больше пространства для маневра Китаю. Весной Пекин снискал лавры миротворца, причем успешного, примирив давних соперников — Тегеран и Эр-Рияд, а недавно замахнулся и на посредничество в палестино-израильском урегулировании.
И совершенно ясно, что фактор Китая явно стал еще одной мотивацией для Токио активизироваться на ближневосточном направлении.
По словам профессора международной политики и национальной безопасности Университета святого Андрея в Идзуми Масахиро Мацумура, Кисида продолжает политическую линию Синдзо Абэ, но лишь внешне. Это касается и его подхода относительно Пекина и Ближнего Востока.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
— За линией Абэ в отношении соперничества между США и Китаем стояли соображения баланса сил, такие как его весьма условное одобрение китайской инициативы «Пояс и путь». Подход Кисиды скорее представляет собой усиленное заигрывание с сильно ослабевшим гегемоном США и определенно резко контрастирует с подходом [французского президента Эммануэля] Макрона, который стремится быть независимым от администрации Байдена, к <конфликту> на Украине и к Китаю. Кисида, похоже, полон решимости пойти при этом на значительные стратегические риски. Очевидно, его прагматизм недальновиден, — сказал японский эксперт «Известиям».
Энергетика превыше всего
При этом в подходе Токио к упрочению связей с Ближним Востоком есть и один нюанс. Если в сотрудничестве с Западом Япония неизменно подписывалась под фразой об общих демократических ценностях и свободах, то в случае с незападными странами японская дипломатия вооружилась «духом сотворчества», предполагающим, что страны не навязывают ценности друг другу. Именно такой подход был прописан в принятом в марте плане Токио по созданию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
В русле этой логики во главу угла во время визита Кисиды в три арабские страны наверняка будут поставлены вопросы экономики. Еще с нефтяного кризиса 1973 года доминантой в торговом диалоге Токио с Эр-Риядом, Абу-Даби и Дохой было нефтяное сотрудничество. Авария на АЭС «Фукусима» в 2011-м поставила Японию в еще более зависимое положение от ближневосточных партнеров (более 80% ее импорта сырой нефти идет из трех обозначенных стран Персидского залива, тогда как в целом регион Ближнего Востока обеспечивает до 90% нужд в энергии японской экономики).
Авария на АЭС «Фукусима»
И как страна, удовлетворяющая львиную долю своих энергетических потребностей на Ближнем Востоке, Токио не может игнорировать растущее влияние в регионе Китая, который также остается крупнейшим получателем нефти оттуда. Более того, на фоне затянувшегося конфликта, который привел к неопределенности в отношении поставок энергоносителей, японский премьер наверняка призовет страны Ближнего Востока помочь стабилизировать нефтяной рынок за счет увеличения добычи.
С другой стороны, хорошей возможностью для сотрудничества станет кооперация в области сокращения выбросов парниковых газов за счет выработки электроэнергии с использованием водорода и аммиака — методов, которые продвигает Япония, сделавшая декарбонизацию центральным элементом своей стратегии роста. Это наверняка «зайдет» Саудовской Аравии, которая работает над диверсификацией своей промышленности и снижением экономической зависимости от нефти. Неспроста в турне Фумио Кисиду будет сопровождать деловая делегация, которая, как пообещал он сам, предложит технологическое сотрудничество в стремлении региона к углеродной нейтральности.
И мира мало
На этом насыщенная дипломатическая активность японского премьера не закончится. В Токио уже дали понять, что в ближайшем будущем — в кулуарах саммита G20 в Индии в сентябре и принимаемого США ноябрьского саммита АТЭС — Фумио Кисида намерен провести отдельные встречи с лидерами стран АСЕАН. Кульминацией этого станет специальный саммит Япония – АСЕАН, который Токио примет в декабре в честь 50-летия дружбы страны с объединением 10 стран Юго-Восточной Азии.
В последние годы на фоне ослабленного внимания к этому региону США (экс-президент Дональд Трамп, например, неоднократно пропускал регулярные встречи с лидерами АСЕАН) свое присутствие в ЮВА за счет крупных инвестиций в инфраструктуру расширил Китай. Нынешний лидер Белого дома Джо Байден попробовал вдохнуть в отношения с регионом новую струю, проведя в ноябре 2022 года первую за пять лет личную встречу между американским президентом и лидерами АСЕАН, но позиции Китая это сильно не пошатнуло. Равно как и настроя большинства членов АСЕАН оставаться на равноудалении от конфликта на Украине, что администрация Белого дома также пыталась изменить. Тем не менее это не остудило пыла Токио к упрочению своего места в ЮВА.
К слову, еще в мае премьер-министр Кисида проехался с недельным турне по Африке, что многие в мире восприняли как часть согласованных с Западом усилий по укреплению отношений с Глобальным Югом и противодействию растущему влиянию Китая и России в регионе.
— Сейчас отношения Японии с Африкой включают как чисто экономическую перспективу, так и политические вопросы. Одной из главных целей токийской администрации служит предотвращение быстрого прогресса Китая в Африке. А другой политический вопрос, лежащий в основе отношений Японии с Африкой, — цель Токио получить постоянное место в Совбезе ООН. Китай считается самым большим препятствием на пути к этой цели, тогда как африканские государства — крупнейший блок с правом голоса в ООН, — сказала «Известиям» содиректор Африканского института TASAM в Турции Хурие Йылдырым Чинар.
Впрочем, пока, по ее словам, Япония явно уступает Китаю и России по степени влиятельности в Африке.
Получится ли у Кисиды перетянуть одеяло на Японию в случае с Ближним Востоком или АСЕАН — тоже большой вопрос. Но попыток сделать Токио важным актором на международной арене Фумио Кисида точно не бросит.