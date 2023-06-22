Не попасть в десятку: почему Камбоджа против первых маневров АСЕАН

На фоне растущей милитаризации Южно-Китайского моря (ЮКМ) и активизации там как Китая, так и США в АСЕАН решили продемонстрировать свою центральную роль в регионе при помощи п ервых за всю долгую историю организации маневров. Однако эта затея тут же столкнулась с неприятием одного из членов асеановской «десятки» — Камбоджи, давшей понять, что Пномпень из этой общей инициативы можно смело вычеркивать . Что подтолкнуло камбоджийцев к этому демаршу и почему это не сильно пошатнет единство внутри АСЕАН — в материале «Известий».

Нарушитель спокойствия

О намерении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провести первые с момента создания организации в 1967 году совместные военно-морские учения нынешняя страна-председатель «десятки» Индонезия сообщила в начале июня. По плану они должны пройти с 18 по 25 сентября и быть сфокусированными на обеспечении безопасности на море и на спасательных операциях, обойдясь без отработки боевых операций . Помимо же решения чисто практических задач, первая коллективная акция такого рода будет направлена и на укрепление «центральной роли АСЕАН», пояснил командующий вооруженными силами Индонезии адмирал Юдо Маргоно.

Еще на прошлой неделе он заявил, что у частие в учениях примут военные руководители из всех 10 стран АСЕАН. Однако позже оказалось, что там не будет представителей Мьянмы , руководители которой с момента захвата власти в стране в начале 2021 года втянуты в вооруженное противостояние с группами сопротивления.

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А затем своеобразный нож в спину асеановскому единству воткнула Камбоджа . Как заявил главнокомандующий ее Королевскими вооруженными силами генерал Вонг Пизен, Пномпень вообще-то не давал согласия на проведение учений. И добавил, что пока и «несколько других стран» АСЕАН, называть которые он не стал, не откликнулись на инициативу Джакарты .

Официально пояснять свои возражения против общих маневров камбоджийская сторона не стала . Но, как заметил «Известиям» эксперт по Азиатскому региону и Китаю из Университета Атенео-де-Манила Лусио Бланко Питло III, это решение могло быть продиктовано опасениями Камбоджи, что такие учения могут только усилить напряженность , особенно если к ним присоединятся внерегиональные страны или государства, не претендующие на ЮКМ.

— На позицию Пномпеня также могло повлиять и желание не обидеть Китай , его главного торгового и инвестиционного партнера и крупного политического покровителя, — назвал еще одну вероятную мотивацию Камбоджи филиппинский эксперт.

К слову, на долю Китая приходится 44% всех прямых иностранных инвестиций в Камбоджу с 1994 по 2021 год.

В прошлом Пномпень участвовал в учениях АСЕАН с другими странами — например, буквально в мае он был задействован в многосторонних военно-морских маневрах у берегов залива Субик на Филиппинах. Однако на этот раз локация учений, очевидно, показалась камбоджийцам несколько провокативной .

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Изначально в Джакарте говорили, что совместные учения пройдут в водах у берегов Индонезии у островов Кепулауан-Риау в северном море Натуна (как сами индонезийцы решили с 2017 года именовать воды вокруг своей исключительной экономической зоны в ЮКМ). Однако на эту зону в ЮКМ претендует и Пекин, время от время отправляющий туда свои патрульные корабли.

В итоге на этой неделе индонезийские военные переиграли диспозицию, заявив, что учения теперь будут проходить южнее , чтобы избежать нахождения в спорных водах. Но убедит ли это Камбоджу и другие, возможно, неопределившиеся страны АСЕАН не манкировать предложением, пока неясно.

Переиграть Китай и США

В прошлом АСЕАН проводил немало военно-морских учений с партнерами по диалогу, в том числе с Китаем, Индией, Россией и США , что сослужило хорошую службу региону, подчеркнув центральную роль организации, напомнила «Известиям» ведущий исследователь по вопросам политики и безопасности Центра исследований АСЕАН Сингапурского Института Юсофа Исхака Джоанн Линь.

— Однако для АСЕАН важно укрепить свою собственную устойчивость, используя свою платформу для продвижения регионального сотрудничества. И Индонезия, как автор инициативы о совместных маневрах, стремится продемонстрировать центральную роль АСЕАН в регионе , в том числе в ЮКМ, путем повышения безопасности на море и оперативной совместимости между странами «десятки» в реагировании на общие вызовы, — отметила эксперт.

Актуальность этой задачи во многом подстегивается усилением конкуренции за регион между Китаем и США, которые стали все чаще проводить в нем свои военные учения, подключая к ним порой отдельных членов асеановской «десятки».

К примеру, Штаты в последнее время заметно преуспели в привлечении в свой «лагерь» Филиппин . В апреле прошлого года две страны провели одни из крупнейших ежегодных совместных военных маневров, а в начале июня Вашингтон, Манила и Токио устроили первые учения береговой охраны у берегов ЮКМ . Трехстороннее сотрудничество было недавно оформлено и на встрече руководителей национальных служб безопасности в столице Японии. Кроме того, Манила выразила открытость и в отношении мини-объединений по примеру QUAD и AUKUS, напомнил Лусио Бланко Питло III.

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Не отставал в привлечении друзей из числа асеановцев и Китай, который уже успел провести совместные двусторонние военные учения с Камбоджей, Лаосом и Таиландом . А до конца этого года Пекин наметил маневры «Мир и дружба-2023» сразу с пятью странами региона (Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Таиландом и Вьетнамом).

— И США, и Китай удваивают оборонную дипломатию в Юго-Восточной Азии , проводя двусторонние и трехсторонние учения с союзниками и партнерами. Поскольку эти конкурирующие державы пытаются втянуть страны Юго-Восточной Азии в формальные и свободные механизмы безопасности, АСЕАН важно укрепить свою центральную роль и актуальность. Проведение их собственного комплекса военных учений может быть способом донести это послание , — считает Лусио Бланко Питло III.

Отказ Камбоджи принять участие в этой инициативе в определенной степени подрывает единство АСЕАН , однако внутри «десятки» никто никогда не ожидал, что все страны-члены, между которыми нет обязательств согласовывать свою внешнюю политику или политику безопасности, всегда будут придерживаться единодушного мнения по всем вопросам, заметила Джоанн Линь.

— Но они будут стараться сотрудничать на основе взаимных интересов там, где это возможно . АСЕАН уже добилась успеха, внедрив множество инициатив по решению общих проблем безопасности, включая Кодекс поведения при незапланированных столкновениях на воде в ЮКМ. И в конце концов, хотя у Камбоджи могут быть свои проблемы, это не помешает другим странам АСЕАН принять участие, — сказала эксперт из Сингапура.