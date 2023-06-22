Не попасть в десятку: почему Камбоджа против первых маневров АСЕАН
На фоне растущей милитаризации Южно-Китайского моря (ЮКМ) и активизации там как Китая, так и США в АСЕАН решили продемонстрировать свою центральную роль в регионе при помощи первых за всю долгую историю организации маневров. Однако эта затея тут же столкнулась с неприятием одного из членов асеановской «десятки» — Камбоджи, давшей понять, что Пномпень из этой общей инициативы можно смело вычеркивать. Что подтолкнуло камбоджийцев к этому демаршу и почему это не сильно пошатнет единство внутри АСЕАН — в материале «Известий».
Нарушитель спокойствия
О намерении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провести первые с момента создания организации в 1967 году совместные военно-морские учения нынешняя страна-председатель «десятки» Индонезия сообщила в начале июня. По плану они должны пройти с 18 по 25 сентября и быть сфокусированными на обеспечении безопасности на море и на спасательных операциях, обойдясь без отработки боевых операций. Помимо же решения чисто практических задач, первая коллективная акция такого рода будет направлена и на укрепление «центральной роли АСЕАН», пояснил командующий вооруженными силами Индонезии адмирал Юдо Маргоно.
Еще на прошлой неделе он заявил, что участие в учениях примут военные руководители из всех 10 стран АСЕАН. Однако позже оказалось, что там не будет представителей Мьянмы, руководители которой с момента захвата власти в стране в начале 2021 года втянуты в вооруженное противостояние с группами сопротивления.
А затем своеобразный нож в спину асеановскому единству воткнула Камбоджа. Как заявил главнокомандующий ее Королевскими вооруженными силами генерал Вонг Пизен, Пномпень вообще-то не давал согласия на проведение учений. И добавил, что пока и «несколько других стран» АСЕАН, называть которые он не стал, не откликнулись на инициативу Джакарты.
Официально пояснять свои возражения против общих маневров камбоджийская сторона не стала. Но, как заметил «Известиям» эксперт по Азиатскому региону и Китаю из Университета Атенео-де-Манила Лусио Бланко Питло III, это решение могло быть продиктовано опасениями Камбоджи, что такие учения могут только усилить напряженность, особенно если к ним присоединятся внерегиональные страны или государства, не претендующие на ЮКМ.
— На позицию Пномпеня также могло повлиять и желание не обидеть Китай, его главного торгового и инвестиционного партнера и крупного политического покровителя, — назвал еще одну вероятную мотивацию Камбоджи филиппинский эксперт.
К слову, на долю Китая приходится 44% всех прямых иностранных инвестиций в Камбоджу с 1994 по 2021 год.
В прошлом Пномпень участвовал в учениях АСЕАН с другими странами — например, буквально в мае он был задействован в многосторонних военно-морских маневрах у берегов залива Субик на Филиппинах. Однако на этот раз локация учений, очевидно, показалась камбоджийцам несколько провокативной.
Изначально в Джакарте говорили, что совместные учения пройдут в водах у берегов Индонезии у островов Кепулауан-Риау в северном море Натуна (как сами индонезийцы решили с 2017 года именовать воды вокруг своей исключительной экономической зоны в ЮКМ). Однако на эту зону в ЮКМ претендует и Пекин, время от время отправляющий туда свои патрульные корабли.
В итоге на этой неделе индонезийские военные переиграли диспозицию, заявив, что учения теперь будут проходить южнее, чтобы избежать нахождения в спорных водах. Но убедит ли это Камбоджу и другие, возможно, неопределившиеся страны АСЕАН не манкировать предложением, пока неясно.
Переиграть Китай и США
В прошлом АСЕАН проводил немало военно-морских учений с партнерами по диалогу, в том числе с Китаем, Индией, Россией и США, что сослужило хорошую службу региону, подчеркнув центральную роль организации, напомнила «Известиям» ведущий исследователь по вопросам политики и безопасности Центра исследований АСЕАН Сингапурского Института Юсофа Исхака Джоанн Линь.
— Однако для АСЕАН важно укрепить свою собственную устойчивость, используя свою платформу для продвижения регионального сотрудничества. И Индонезия, как автор инициативы о совместных маневрах, стремится продемонстрировать центральную роль АСЕАН в регионе, в том числе в ЮКМ, путем повышения безопасности на море и оперативной совместимости между странами «десятки» в реагировании на общие вызовы, — отметила эксперт.
Актуальность этой задачи во многом подстегивается усилением конкуренции за регион между Китаем и США, которые стали все чаще проводить в нем свои военные учения, подключая к ним порой отдельных членов асеановской «десятки».
К примеру, Штаты в последнее время заметно преуспели в привлечении в свой «лагерь» Филиппин. В апреле прошлого года две страны провели одни из крупнейших ежегодных совместных военных маневров, а в начале июня Вашингтон, Манила и Токио устроили первые учения береговой охраны у берегов ЮКМ. Трехстороннее сотрудничество было недавно оформлено и на встрече руководителей национальных служб безопасности в столице Японии. Кроме того, Манила выразила открытость и в отношении мини-объединений по примеру QUAD и AUKUS, напомнил Лусио Бланко Питло III.
Не отставал в привлечении друзей из числа асеановцев и Китай, который уже успел провести совместные двусторонние военные учения с Камбоджей, Лаосом и Таиландом. А до конца этого года Пекин наметил маневры «Мир и дружба-2023» сразу с пятью странами региона (Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Таиландом и Вьетнамом).
— И США, и Китай удваивают оборонную дипломатию в Юго-Восточной Азии, проводя двусторонние и трехсторонние учения с союзниками и партнерами. Поскольку эти конкурирующие державы пытаются втянуть страны Юго-Восточной Азии в формальные и свободные механизмы безопасности, АСЕАН важно укрепить свою центральную роль и актуальность. Проведение их собственного комплекса военных учений может быть способом донести это послание, — считает Лусио Бланко Питло III.
Отказ Камбоджи принять участие в этой инициативе в определенной степени подрывает единство АСЕАН, однако внутри «десятки» никто никогда не ожидал, что все страны-члены, между которыми нет обязательств согласовывать свою внешнюю политику или политику безопасности, всегда будут придерживаться единодушного мнения по всем вопросам, заметила Джоанн Линь.
— Но они будут стараться сотрудничать на основе взаимных интересов там, где это возможно. АСЕАН уже добилась успеха, внедрив множество инициатив по решению общих проблем безопасности, включая Кодекс поведения при незапланированных столкновениях на воде в ЮКМ. И в конце концов, хотя у Камбоджи могут быть свои проблемы, это не помешает другим странам АСЕАН принять участие, — сказала эксперт из Сингапура.
При этом заинтересованные члены могут проявить гибкость, присоединившись к первым асеановским учениям в качестве наблюдателей, как поступили, например, в случае недавних морских маневров АСЕАН-Индия в ЮКМ Камбоджа и Лаос, которые не стали направлять на учения свои военно-морские корабли, резюмировала Джоанн Линь.