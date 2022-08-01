Мировой АСЕАН: почему страны Юго-Восточной Азии не поддались призывам изолировать РФ

Глава российского МИДа Сергей Лавров 4–5 августа примет участие в различных встречах в формате АСЕАН, которые пройдут в Камбодже. Как признал представитель Филиппин, на объединение юго-восточных стран активно давили в попытках изолировать Россию, но в АСЕАН рассудили: исключение Москвы из участия в работе этого регионального блока стало бы упущенной возможностью для мирного диалога. К тому же, как пояснили «Известиям» эксперты, невзирая на некоторое неудовольствие, в АСЕАН по-прежнему считают важным сотрудничество с Москвой по проблемам глобальной нехватки продовольствия и топлива, но главное — ценят РФ как силу, всегда выступающую за единство, а не разъединение этого регионального блока по линии американо-китайского противостояния.

Такие разные, но все-таки вместе

Россия стала полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН (организация объединяет Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу) еще в 1996 году. И с тех пор отношения Москвы с блоком, позиции которых по ключевым глобальным и региональным проблемам всегда были во многом близки, динамично развивались. Однако февральские события на Украине внесли в них довольно существенную прохладу.

Изначально страны — члены АСЕАН высказывали расхожие взгляды на действия России на Украине, но в итоге им удалось выработать общую позицию по конфликту. В трех заявлениях блока по этой теме они выступили за немедленное прекращение огня, мирные переговоры, оказание гуманитарной помощи и расследование сообщений о преступлениях. Кроме того, АСЕАН выразила готовность содействовать любым мирным усилиям.

При этом премьер страны-хозяйки нынешней министерской встречи Камбоджи Хун Сен оказался одним из самых критично настроенных к Москве азиатских лидеров (не считая, пожалуй, Сингапура — единственного из асеановской десятки, поддержавшего антироссийские санкции). Отметив в конце марта, что «Россия — друг Камбоджи, который не раз помогал нашей стране», Хун Сен осудил Москву из-за спецоперации на Украине и поручил дипломатам выбирать сторону Киева при голосовании в международных организациях.

Мировой АСЕАН Фото: REUTERS/Romeo Gacad

Однако, примкнув к западному лагерю в осуждении действий России, Пномпень не стал поддерживать линию на изоляцию Москвы на международной арене. Хотя попытки надавить на руководство АСЕАН предпринимались. Как признал помощник главы филиппинского МИДа Даниэль Эспириту, партнеры за пределами АСЕАН «с самого начала» предпринимали шаги по исключению России из встреч с региональным блоком, но там решили вместо этого стать площадкой для диалога. И в итоге Пномпень пригласил главу российского МИДа Сергея Лаврова принять участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств в форматах РФ–АСЕАН, Восточно-Азиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

Исключение России из форума или других механизмов АСЕАН стало бы упущенной возможностью для мирного диалога, сказал «Известиям» Кин Пхеа, генеральный директор Института международных отношений Королевской академии в Пномпене — к слову, расположенного на бульваре Российской Федерации.

— Позиция Камбоджи заключается в том, что она поддерживает мирное использование дипломатии для разрешения конфликтов. АСЕАН может донести четкие послания России до Украины и наоборот, а также должна просить своих внешних партнеров учитывать озабоченность России. Только если будут услышаны опасения Москвы, проведены мирные переговоры и открыты морские порты, мы сможем решить такие проблемы, как глобальная нехватка продовольствия и топлива, — считает камбоджийский политолог.

Мировой АСЕАН Военнослужащие ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В свою очередь, руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков отметил, что, несмотря на небольшую торговлю со странами блока, роль России всегда была крайне велика в таких чувствительных сферах, как безопасность и военно-техническое сотрудничество. Неплохо все эти годы шло, по его словам, и энергетическое сотрудничество. Однако главным преимуществом РФ в глазах АСЕАН стал ее имидж в качестве силы, уравновешивающей американо-китайские противоречия и их попытки разъединить блок.

— Россия всегда поддерживала единство АСЕАН и их объединительные усилия, особенно сейчас, когда американцы в стремлении переформатировать Индо-Тихоокеанский регион ищут себе новых союзников и пытаются «притаранить» к своему блоку и некоторые страны АСЕАН, начав тем самым его развал на проамериканский и прокитайский. В АСЕАН это прекрасно видят, и та сила, которая противостоит этому и выступает за единство, — это как раз Россия, — отметил востоковед в беседе с «Известиями».

Объединять, не разделяя

К слову, на предстоящих встречах в Пномпене (Сергей Лавров примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств в форматах РФ–АСЕАН, Восточно-Азиатском саммите и региональном форуме по безопасности) Москва намерена привлечь внимание стран — членов «десятки» к резкому обострению военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и планам НАТО закрепиться там на базе узкоблоковых структур. Об этом на брифинге 27 июля сказал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

И наверняка эта повестка во многом найдет отклик и у Китая. И Москва, и Пекин не раз выражали опасения попытками Вашингтона с помощью их новой Индо-Тихоокеанской стратегии сдержать неугодные страны (прежде всего Китай) при помощи укрепления связей между оборонно-промышленными комплексами Штатов и стран региона и переориентации цепочек поставок критически важных видов продукции. При этом заманивание в свою орбиту членов АСЕАН порой оказывалось успешным. Так, Штаты уже «подписали» к участию в своей Индо-Тихоокеанской экономической структуре семь стран блока.

Мировой АСЕАН Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— Эта структура рассматривается как мобилизация коллективных усилий по сдерживанию, блокированию и окружению Китая. Этот шаг направлен не на то, чтобы объединить членов АСЕАН, а на то, чтобы разделить их. И премьер-министр Хун Сен в качестве председателя АСЕАН ясно дал понять, что участие в любых рамках или инициативах, направленных на сдерживание другой страны или региона, не будет приветствоваться, — отметил Кин Пхеа.

Также Камбодже вряд ли придется по вкусу, если площадка АСЕАН в Пномпене, куда пригласили глав внешнеполитических ведомств сразу 39 стран, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, станет заложником двух противоборствующих группировок в российско-украинском конфликте. Еще в начале мая, справедливо опасаясь, что Запад перенесет украинский конфликт на дипломатическую арену в Юго-Восточной Азии, Камбоджа, страна-хозяйка саммита «двадцатки» Индонезия и Таиланд, председательствующий в АТЭС, выступили с совместным заявлением о важности международных встреч. И призвали страны, стоящие по разную сторону баррикад, не раскачивать лодку и позволить другим содействовать диалогу, сотрудничеству и миру.

Пока, впрочем, этот призыв срабатывает не всегда. И Джакарта, и Бангкок уже стали свидетелями дипломатических войн на встречах министров иностранных дел и экономики G20, а также на встрече министров торговли АТЭС, которые закончились без традиционных совместных заявлений из-за бойкота западными странами России.