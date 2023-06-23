На фонде событий: покупателей иностранных компаний обяжут размещать на бирже 20% акций

Новые владельцы активов уходящих иностранных компаний, купившие их с дисконтом, должны будут размещать 20% приобретенных акций на бирже . Такое решение приняла комиссия и подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, рассказал «Известиям» министр финансов Антон Силуанов . Так власти планируют стимулировать финансовый рынок за счет создания большего количества инструментов , в том числе и для частных инвесторов. Это особенно актуально в связи с планами запустить программу долгосрочных сбережений, которая позволит россиянам копить на будущее. Эксперты считают, что такое решение может способствовать появлению стимулов на рынке ценных бумаг, но важно, каким будет механизм реализации и так ли много иностранных компаний покидает наш рынок навсегда .

Оставить долю

Инициативу о том, что российские компании при покупке активов уходящих иностранцев должны часть акций размещать на бирже, высказала в середине мая на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов , пояснила она. И добавила, что этот вопрос обсуждается в рамках правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которая разрешает подобные сделки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как рассказал «Известиям» на ПМЭФ-2023 министр финансов Антон Силуанов, последнее решение (по состоянию на 16 июня), принятое на комиссии и подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, — российские инвесторы, которые покупают с дисконтом акции уходящей иностранной компании, должны будут в обязательном порядке 20% из них разместить на бирже .

— Тем самым мы планируем стимулировать финансовый рынок за счет создания новых возможностей для вложений, в том числе и граждан , — сказал глава Минфина, отвечая на вопрос, как можно мотивировать компании выходить на открытый рынок, чтобы у российских инвесторов, в том числе частных, было больше вариантов для вложения средств.

Напомним, что комиссия и подкомиссия вправе санкционировать проведение сделок с недружественными резидентами, на осуществление которых весной 2022 года был введен запрет. Указанные органы рассматривают исключения из правил.

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Одно из условий для выхода недружественных нерезидентов из российских активов — дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере не менее 50%. Также среди требований — наличие рассрочки платежа на один-два года, а также добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки .

ЦБ предложил использовать эти сделки и для того, чтобы повысить долю свободно обращающихся на фондовом рынке акций, она сейчас одна из самых низких в мире. Причем еще год назад на 80% покупателями этих ценных бумаг были иностранцы. Сейчас их заменили частные российские инвесторы . И они нуждаются в большем объеме инструментов, особенно учитывая тот факт, что власти планируют внедрять программу долгосрочных сбережений.

Правила применения

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что при правильной реализации решение о размещении 20% акций уходящих компаний может положительно отразиться на фондовом рынке, но все зависит от механизма .

— Такое размещение могло бы быть полезным для повышения разнообразия финансовых инструментов на отечественном финансовом рынке. Очевидно, что сегодня на организованном рынке крайне мало ликвидных акций, что ограничивает инвестиционные возможности российских инвесторов, а в результате и интерес к рынку ценных бумаг в целом . Есть также большие сомнения в том, что мы увидим объемный рынок IPO, если не принимать подобных мер, — президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

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И младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Андреев согласен, что инициатива ставит своей целью развитие отечественного фондового рынка, привлечение новых инвесторов и диверсификацию вариантов сбережений для граждан.

— Полагаю, что при достойной реализации, она может быть интересна рынку и в теории приведет к увеличению числа инвесторов, в том числе розничных, росту объемов торговли на фондовых площадках и развитию финансовой инфраструктуры , — сказал эксперт.

Правда, на практике, проводя бытовые параллели, можно сказать, что увеличение ассортимента фруктов в супермаркете не всегда приводит к росту числа покупок, заметил он.

— Инициатива интересная, но важна именно фактическая реализация — выбор актива, объем, цена и так далее. Полагаем, что регуляторы и финансовые власти могут запустить пилотный проект и точечно «прощупать» спрос инвесторов на такое предложение , — сказал представитель «Эксперт РА».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его мнению, при макроэкономических шоках, проблемах у инвесторов со свободной ликвидностью и общем пессимизме эта инициатива может не привести к новым стимулам на рынке ценных бумаг. Но хорошие активы уходящих иностранных компаний, заметил он, могут быть реально интересны рынку, особенно если цены будут действительно предлагаться с дисконтом.