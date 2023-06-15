На полку прибыли: фондовый рынок имеет шанс перезапуститься

На фондовом рынке России происходят кардинальные изменения, которые в прямом и переносном смысле можно назвать импортозамещением. Всё больше отечественных компаний выходит на рынок капитала, а, в свою очередь, иностранных институциональных инвесторов заменяют так называемые частные. На них приходится уже 80% торгов акциями и 60% — облигациями. Куда лучше вкладывать средства, какие новые альтернативные инструменты, позволяющие получить высокую доходность, появятся в ближайшее время? А также появятся ли у нас инвесторы-подростки? Эти и многие темы обсуждались в Tinkoff Media Dome накануне нулевого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Физики» управляют

Процесс импортозамещения, который первым после начала санкций затронул логистику и торговлю, а затем был подхвачен производителями, дошел и до фондового рынка. Если ранее две трети торгов приходилось на институционалов, то сейчас, по выражению директора «Тинькофф Инвестиций» Дмитрия Панченко, «физики» начали управлять рынком». На них приходится 80% торгов акциями и 60% — облигациями. И потенциал у них для покупок большой.

— В феврале этого года мы увидели, наверное, слом тренда, — отметил руководитель по работе с состоятельными клиентами «Тинькофф» Илья Опренко. — В 2022 году и в начале этого года страх превалировал над жадностью у клиентов, и поэтому они искали какие-то защитные стратегии. В целом пытались принять новую реальность и как-то и ее осознать, и свою инвестиционную стратегию на будущие годы. Но где-то с февраля начали появляться инвесторы, аппетиты к риску которых были выше, соответственно, здесь совпало их растущее желание участвовать в более рисковых историях.

С учетом этого тренда, а также с увеличением доли инвестиций в сбережениях граждан наш фондовый рынок продолжит развиваться, прогнозируют в «Тинькофф Инвестициях». Однако на скорое замещение спроса со стороны иностранных институционалов рассчитывать не приходится, уточнил руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. На такое импортозамещение, по его мнению, уйдет лет пять.

Деньги для того, чтобы подтолкнуть фондовый рынок к принципиально новому уровню, у людей есть, но пока они не работают в достаточной мере, не сомневается Дмитрий Панченко.

— Деньги заперты в стране: 37 трлн рублей лежат на депозитах, $150 млрд просто в ячейках, под подушками — еще 12 трлн рублей. Эти деньги должны работать, — сказал он.

По его оценке, даже десятая часть средств, переведенная из накоплений в финансовые инструменты, может удвоить капитализацию фондового рынка.

И добавил, что потребность куда-то разместить свои средства только усилилась:

— До 24 февраля у нас не было 3 млн активных клиентов, у нас не было портфеля активов 800 млрд рублей, то есть клиенты идут. Более того, совершенно очевидно, что есть вот этот тренд на некий передел собственности, когда нерусские акции замещаются на русские. И в этом плане время очень интересное.

В общем, у рынка есть шанс перезапуститься, уверен Антон Мальков.

Открыть на старте

Несмотря на приток частных инвесторов, люди всё равно не готовы скупать на последнее, инвестируют очень осторожно, направляя на рынок четверть своих накоплений, уточнил глава «Тинькофф Инвестиций». В свою очередь, и сами компании не прочь выйти во всех смыслах к публике.

Около 30 российских компаний в высокой степени готово к проведению первичного размещения акций, рассказал Дмитрий Панченко:

— Я вижу, наверное, компаний 30 в высокой степени готовности к IPO. До конца года, мне кажется, три-четыре первичных размещения, наверное, произойдет. Это значимые, известные компании. Крупные ритейлеры, в которых каждый из вас тратит деньги.

По словам Антона Малькова, в работе у «Тинькофф Инвестиций» сейчас находится порядка 20 компаний, из которых около половины — это импортозамещающие в разных секторах, но в первую очередь в технологической области.

— Из этой выборки не все из них про IPO в моменте, некоторые будут про венчурные инвестиции, но в целом они формируют интересный список сделок, — сообщил он. — На самом деле из тех IPO, которые мы готовим и которые мы положим на полку в этом году, они все про импортозамещение, просто под разными углами.

Еще одним из трендов на дискуссии в нулевой день назывался сегмент альтернативных инвестиций для физических лиц, поскольку он позволяет получить более высокий доход по сравнению с консервативными. Так, в «Тинькофф Инвестициях» анонсировали новый проект, который представляет собой своего рода усовершенствованный Private Equity.

Тем более, уверен Илья, сейчас хорошее время, чтобы зайти в этот сегмент. Ситуация, когда на молодых компаниях можно будет заработать вдвое больше, не будет длиться вечно, подчеркнул он.

Как известно, в классическом виде Private Equity подразумевает вложения в акции, паи, уставной капитал непубличных компаний, то есть тех, кто не размещался на бирже. Одно из наиболее востребованных — вложения в стартапы, прежде всего высокотехнологичные. В планах «Тинькофф Инвестиций» несколько видоизменный подход.

Планируется, что они будут искать частные компании, которые с огромной долей вероятности станут IPO-кандидатами.

— У нас есть идея предложить клиентам инвестировать через вхождение в уставной капитал в эти частные компании на более раннем этапе, когда у нее выручка, предположим, сейчас 1–2 млрд рублей, но мы четко понимаем, что она дойдет до 10 млрд в горизонте трех лет, — рассказал Антон Мальков.

Подразумевается, что инвестор сможет заработать сначала на всех положенных ему доходах от вложений в уставной капитал, а потом еще и после первичного размещения акций компании. Разброс дохода может быть велик. Даже IT-компании могут быть разными. И вложения в одну могут принести 15–20%, а есть такие, которые способны и на кратный рост.

Пилотные сделки стартуют осенью, а в начале следующего года начнется полномасштабная работа в этом направлении, заявил Антон Мальков.

Кирилл Комаров напомнил, что в портфелях самых состоятельных людей альтернативные инвестиции могут занимать 25–50%. Но для России уместно было бы для начала ограничиться 20%.

Копить смолоду

Еще одна тенденция времени — интерес подростков к инвестициям на фондовом рынке. Как рассказал Дмитрий Панченко, ежемесячно компания получает десятки тысяч запросов от россиян младше 18 лет на открытие брокерского счета. Уже в июле «Тинькофф Инвестиции» начнут тестировать такую опцию для подростков от 14 лет, а осенью приступят к реализации программы.

Как рассказал глава «Тинькофф Инвестиций», для открытия брокерского счета юному инвестору понадобится согласие родителей, также будут установлены ограничения по сумме таких вложений, например 10 тыс. в год. Ограничения будут и на список доступных инструментов для подростков.

Интересно, что впервые о том, чтобы допустить подростков на биржу, именно на ПМЭФ два года назад в интервью «Известиям» заявил на тот момент первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Правда, он считал, что познавать на собственном опыте основы игры на фондовом рынке можно уже с 12 лет. Потом поправился, что все-таки с 14.