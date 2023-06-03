Семья-копилка: как россияне откладывают деньги на будущее своих детей

Практически половина взрослых россиян копит деньги на будущее своих детей — откладывают на их образование, покупку недвижимости и на реализацию различных жизненных планов. По мнению экспертов, сегодня примером успешных вложений являются бумаги по инфраструктурным проектам с участием и гарантией государства. В Минфине советуют для сбережений полагаться на новую программу долгосрочных сбережений (ПДС). Также можно воспользоваться инструментом софинансирования долгосрочных сбережений через НПФ (негосударственный пенсионный фонд). Какой вариант является наиболее уместным и выгодным, разбирались «Известия».

Накопленное — детям

Почти половина россиян (45%) стремятся откладывать деньги на будущее своих детей, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе недавнего масштабного опроса (есть в распоряжении «Известий»). Абсолютное большинство россиян уверены в том, что нужно финансово поддерживать собственных детей даже после их совершеннолетия. 44% опрошенных признаются, что помогать важно всегда, когда это потребуется. 31% готовы давать деньги только в сложной жизненной ситуации, а 15% — в период учебы. При этом лишь 10% не считают целесообразным поддерживать своих совершеннолетних детей , поощряя их самостоятельность, или еще не думали об этом.

Среди перспективных целей накоплений — оплата образования в вузе или колледже (32%), покупка недвижимости (24%) и автомобиля (19%), приобретение подарка на свадьбу (13%), а также формирование стартового капитала (12%). Причем большинство из тех, кто откладывает деньги на будущее детей, верят, что эти вложения окупятся — финансово (47%) или же нематериально (43%).

Те, кто заблаговременно формирует капитал, используют различные инструменты для накопления денежных средств, сказала «Известиям» замгендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

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Чаще всего россияне выбирают банковский депозит или накопительный счет (48%), откладывают наличными дома (28%) или инвестируют в ценные бумаги (18%). Каждый седьмой вкладывает деньги и формирует капитал с помощью инвестиционного или накопительного страхования жизни. Часть опрошенных инвестируют в недвижимость (8%) и драгоценные металлы (6%).

Любопытно, что 37% опрошенных предпочитают копить деньги на будущее своих детей небольшими равными долями ежемесячно, 29% — раз в квартал, а каждый пятый — раз в полгода, 14% — еще реже: раз в год или нерегулярно, по возможности.

Копить или брать кредит

По поводу того, какой инструмент сохранения средств уместнее, мнения экспертов разошлись.

— Откладывать есть смысл, иначе добиться крупных целей возможно только в кредит , — советует эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Андрей Кулага. — Но эффективность накоплений зависит от выбранного способа. Если держать наличные деньги, то они действительно «ослабеют» под воздействием инфляции. Инвестиции — единственный способ обогнать инфляцию. Например, при среднем уровне инфляции в стране 8–9% средняя доходность российского фондового рынка составляет 16–18% годовых.

При этом стоит помнить, что накопления в банке подходят для краткосрочных целей, до одного-двух лет, указывает Андрей Кулага.

В условиях волатильности, нестабильности и значительной разницы между официальной инфляцией и инфляционным ожиданием (в пользу последнего) отложенное потребление (накопление) экономически не очень целесообразно , считает старший преподаватель кафедры банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), гендиректор страховой компании «Инертек» Денис Горулев.

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— В этих условиях скорее целесообразно кредитование. Если и имеет смысл во что-то вкладывать, так это в объекты, имеющие низкую волатильность потребительной стоимости, например недвижимость, здоровье, образование, — указал он.

Однако в настоящее время серьезный уровень планирования для большинства домашних хозяйств всё же недоступен , уверена профессор Томского государственного университета (ТГУ) Марина Рыжкова. Ранее студенты ТГУ проводили глубинные опросы среди своих знакомых семей и выяснили, что не только граждане не планируют расходы на длительную перспективу, а даже ответы супругов по поводу обеспечения накоплений расходятся на порядок.

Профессор отмечает: чем выше уровень тревожности, тем больше люди откладывают денег, несмотря на инфляцию.

— Это даже не финансовая подушка безопасности, а психологическая, — говорит собеседница. — Осознание наличия накоплений успокаивает. Существует даже такой тип накоплений, как «деньги на похороны».

Марина Рыжкова полагает, что лучше всего откладывать наличные деньги. Ее аргумент следующий: банки дают недостаточно высокий процент и ограничивают возможности.

С такой позицией не согласна главный экономист по России и СНГ+ «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Она замечает, что последние 10 лет российская финансовая система, в том числе банки, обеспечивает привлекательную доходность в рублях, компенсирующую риски инфляции . При этом российский банковский сектор уже можно назвать зрелым и важно, что он сохранил устойчивость в последние годы, несмотря на внешнюю и внутреннюю турбулентность, убеждена финансист.

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В настоящий момент доходность срочных рублевых депозитов в большинстве банков заметно превышает уровень ожидаемой инфляции . По данным Банка России, максимальные ставки в 10 наиболее активных банках по вкладам на срок до одного года сейчас превышают 6,5%, свыше одного года — составляют более 8%, что заметно выше ожидаемой инфляции, которая, как полагает специалист «Ренессанс Капитал», будет стабилизироваться вблизи цели 4% в ближайшие 12 месяцев.

— Однако не стоит забывать и об альтернативах как по валюте и рынкам, так и по инструментам, — говорит спикер. — Отдельные валютные операции по-прежнему доступны, а «пейзаж» легкодоступных внутренних инструментов — от вложения в рынок акций и облигаций до инструментов страхования и пенсионных программ — развивается как за счет цифровизации, так и за счет регулирования.

Эксперт СПбГЭУ Денис Горулев рекомендует увереннее играть на короткой волатильности курсов ценных бумаг и валют.

— Но тут надо понимать, что это игра в «спекулятивный» доход с определенным риском и ею не должны заниматься непрофессионалы фондового рынка или как минимум нефинансисты, — говорит спикер.

Следующий путь, по его словам, — вкладывать в долгосрочные вещественные объекты — от квартиры до золота. Но проблема в том, что у этих объектов будет низкая ликвидность . Их не получится моментально продать.

Государство нам поможет

Директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Андрей Паранич напоминает, что сегодня существует целый ряд госпрограмм, нацеленных на стимулирование долгосрочных сбережений. Например, это налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), налоговые льготы при долгосрочном владении различными финансовыми активами, система страхования вкладов, а также обсуждаемая сейчас в правительстве программа софинансирования долгосрочных сбережений.

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— Но можно организовать и «автоматические» копилки, в том числе с защитой от инфляции, — отмечает специалист. — Например, можно дать поручение банку ежемесячно перечислять определенную сумму в паевой фонд, инвестирующий в облигации с защитой от инфляции (ОФЗ-ИН).

В любом случае важно начинать учиться копить как можно раньше, регулярно откладывая посильные суммы и не дожидаясь резкого повышения дохода, советуют в пресс-службе Минфина России. Для этого есть несколько правил: планирование своего личного бюджета с учетом всех доходов и расходов и четкая формулировка финансовых целей.

— Для длительных целей может быть использован новый финансовый инструмент — программа долгосрочных сбережений, — говорят в Минфине. — Это система, при которой граждане могут копить в течение 15 лет. Программа предполагает налоговый вычет, государственное софинансирование, гарантирование средств. Закон об этом сейчас принимается в Госдуме.

Также в настоящее время прорабатывается законопроект о долевом страховании жизни, сообщили в министерстве. Этот продукт схож с ПДС и включает в себя страховую компоненту. Готовится и еще один проект закона об ИИС-3, который будет совмещать льготы по ИИС-1 и ИИС-2.

Справка «Известий» ИИС — специальный счет, при помощи него можно купить ценные бумаги и валюту на бирже, а также получить часть инвестированных денег обратно — в виде налоговых вычетов от государства. Существуют ИИС-1, ИИС-2, ИИС-3.

Эксперт проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин уверен, что наиболее интересный актуальный вариант с точки зрения доходности — это всё-таки накопительное страхование жизни. В рамках конкретного счета клиента открывается счет на ребенка или на себя и ежегодно вносится не менее 25 тыс. рублей (в зависимости от суммы, которую хочется накопить). При этом ежегодно клиент гарантированно возвращает 13% подоходного налога из бюджета, а также получает доходность страховой компании (ориентировочно, 6–7%). Правда, эта доходность не гарантирована. Одним из главных плюсов НСЖ является страхование вложений, в результате чего ребенок точно получит сумму, которую планировал накопить родитель.

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Для реализации таких среднесрочных целей, как обучение детей, помимо привычных вкладов можно использовать инвестиционные инструменты. Например, облигации федерального займа , предлагают в Минфине.

Доцент Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ломсадзе напоминает, что во многих российских вузах существует практика получения грантовой поддержки (в том числе полного возмещения стоимости обучения) для студентов, у которых есть достижения в учебе, спорте, социальных и иных проектах вуза.

— Детей до определенного возраста необходимо поддерживать, — подчеркивает доцент кафедры экономики и управления организациями ВГУ Анна Кособуцкая. — Главное, дать им хороший старт во взрослую жизнь. А это невозможно без качественного образования. Существует термин «отдача от образования», отражающий зависимость между уровнем образования работника и уровнем его заработной платы. Поэтому расходы на образование можно рассматривать как инвестиции в будущее в своих детей.