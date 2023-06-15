 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС
Мир
Бывший американский разведчик заявил о проблемах у ВСУ из-за оружия НАТО
Мир
Почти 29 тыс. человек пострадали от наводнения на востоке Индии
Мир
Лавров ответил на слова о якобы разжигании РФ антифранцузских настроений в Африке
Мир
В США допустили получение семьей Байдена до $30 млн от иностранцев
Мир
США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах
Экономика
Белоусов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики
Общество
Васильченко рассказал о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром
Мир
Гутерриш счел важной инициативу африканских стран по Украине
Интернет и технологии
НМГ и «Ростелеком» запустят новый онлайн-кинотеатр
Интернет и технологии
Кириенко рассказал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России
Наука и техника
Вице-президент VK Тоболь рассказал о роли искусственного интеллекта в бизнесе
/

«Россия может привлечь в экономику 29,7 трлн рублей в 2023 году»

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов — об инвестициях в РФ, выходе отечественного бизнеса из офшоров и новой волне приватизации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году в экономику РФ инвестируют 29,7 трлн рублей, что на 1,8 трлн больше, чем в 2022-м. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Он отметил, что в связи с давлением недружественных стран продолжается переход отечественных компаний из зарубежной юрисдикции под российскую. По словам замминистра, приоритетными направлениями для развития остаются проекты авиации, инфраструктуры и производства с высокой добавленной стоимостью — на них в ближайшие годы правительство выделит более 4 трлн рублей. При этом для повышения привлекательности российской экономики в кабмине изучается возможность частичной приватизации крупных активов.

«Через этот механизм возможна частичная приватизация»

Минэкономразвития ответственно за привлечение инвестиций в экономику. Как вы оцениваете их в текущей ситуации — они выросли или снизились с 2021 года? Насколько?

У нас хорошие результаты по привлечению инвестиций: в прошлом году, по сравнению с 2021-м, рост составил 4,6%. Это один из лучших экономических показателей в целом, была проведена большая работа. Но перед нами стоят амбициозные задачи — нужно привлечь почти 28 трлн рублей в этом году. Задача на 2023-й — выйти на уровень 29,7 трлн рублей инвестиций в российскую экономику, что будет на 1,8 трлн больше, чем в 2022-м. Мы понимаем, как это будем реализовывать: есть ряд программ по ресубсидированию процентных ставок и распределению рисков между инвесторами и государством. Также это можно будет сделать через механизмы гарантий институтов развития. Прежде всего инвестиции нужны нашим предприятиям. Изменения логистических цепочек, закупка нового оборудования, новые технологические решения этому поспособствуют.

Речь идет об инвестициях российского бизнеса или иностранные компании тоже участвуют в этом процессе?

Иностранные компании тоже вкладывают средства в нашу экономику, но в основном речь идет о российских инвестициях. Сегодня нам не только надо увеличивать собственные инвестиции, но еще и замещать иностранные вложения из недружественных стран — около 7 трлн рублей. Впрочем, большая часть этих средств также имела отечественное происхождение, просто шла через иностранные юрлица. Сейчас рассчитываем в основном на дружественные страны и собственный рынок.

инвестиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее на рынке неоднократно обсуждалась возможность новой волны приватизации в России. Какие компании могут подпасть под нее? Эта мера может быть реально принята?

Я бы не говорил о возможности полной приватизации, требуется глубокая проработка этого вопроса. Но Минэкономразвития в целом поддерживает и настраивает бизнес на хотя бы частичный выход на IPO. Через этот механизм возможна частичная приватизация. Сейчас в правительстве обсуждается такая мера и то, какие компании она может затронуть. Но пока решение не принято.

На полку прибыли: фондовый рынок имеет шанс перезапуститься
Как на этом выиграть частному инвестору

«Объявлять себя банкротом публично многие люди просто не хотят»

— Согласно законопроекту о внесудебном банкротстве, большее число россиян смогут рассчитывать на списание долгов — сумма долга может стартовать от 25 тыс. рублей. Сколько граждан потенциально смогут подпасть под действие новых норм?

На данный момент уже 17 тыс. граждан заявились на эту процедуру и 12 тыс. ее прошли. Потенциально под нее попадают сотни тысяч россиян, если говорить про критерии, которые прописаны. Но приходит лишь 10–20% от потенциально возможного количества. Прежде всего это может быть связано с психологическим барьером — объявлять себя банкротом публично многие люди просто не хотят. Или не видят в этом целесообразности. Но наша задача и дальше развивать этот механизм, расширять его критерии и возможности.

Например, в первом чтении в Госдуме уже приняты поправки для его распространения на пенсионеров. Надеемся, что люди будут чаще использовать такую процедуру и понимать, что это никакое не клеймо на всю жизнь, а нормальная правовая практика для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Напоминаю, что она бесплатная, ее можно сделать через МФЦ.

А какова минимальная сумма, на которую идут люди, чтобы подать на банкротство?

— Средний чек составляет 100 тыс. рублей, раньше минимально было — 50 тыс. Если новые поправки будут приняты, минимальная сумма составит 25 тыс., а максимум поднимем до 1 млн. Этими деньгами можно погасить не только кредиты и обязательства перед финансовыми организациями, но и долги перед другими физическими лицами, налоги и штрафы — всё это тоже можно списать через процедуру упрощенного банкротства.

банкротство
Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Власти России и, в частности, Минэкономразвития обсуждают возможность обнуления банкротства физлиц через определенный промежуток времени. Срок может достигать 10 лет или больше. В какой стадии этот вопрос?

В стадии обсуждения и формирования общих позиций внутри правительства. Сейчас в течение пяти лет человек, который прошел через банкротство, должен заявлять кредитору, что у него была такая процедура и на него накладываются ограничения по управленческим должностям, но через пять лет такие ограничения заканчиваются. Нужно проработать вопрос полного прекращения упоминания в информационном поле банкротства человека в прошлом. Это повысит привлекательность данной процедуры для людей.

Ссуды и следствия: число граждан-банкротов увеличилось почти в 1,5 раза
Ждать ли ускорения темпов роста несостоятельности физлиц

«Бизнес должен получать в России всё те же возможности, за которыми он уходил в офшоры»

На Петербургском юридическом форуме вы заявляли, что правительство готовит новый план по деофшоризации бизнеса. В числе мер, которые вы указывали, — «раздельная» выплата дивидендов и возможность для акционеров сменить юрисдикцию без потери прав. Почему, на ваш взгляд, сейчас требуется деофшоризация бизнеса? Какие еще меры в этом направлении вы планируете предпринять?

Сегодня корпоративные решения через иностранные юрисдикции и офшоры в принципе не принимаются. Из-за действий недружественных стран для российского бизнеса это несет проблемы операционного характера. То есть, если у вас идет бизнес через иностранную юрисдикцию, возникают сложности с привлечением кредитов, покупкой и продажей бизнеса, реструктуризацией. И в этой связи мы сейчас делаем колоссальные шаги для возможности смены бизнеса, который так структурирован в российской юрисдикции.

С одной стороны, расширяется юридический инструментарий, чтобы компании получали в России всё те же возможности, за которыми уходили в офшоры. Это и разного типа акции, и личные фонды, и корпоративное право, и взаимодействие с иностранными арбитражными судами для разрешения споров. Мы занимаемся этим уже пять лет, но понимаем, что этого недостаточно. Нужно дать возможность акционерам защищать свои корпоративные права через суд в российской юрисдикции, если они нарушаются в иностранной. Речь идет не о переделе собственности, а именно о восстановлении корпоративных прав акционеров, которые ущемлены за рубежом. Также предлагаем ввести раздельные выплаты дивидендов по облигациям. Акционер сможет обратиться в суд, подтвердить свои права и попросить выплатить ему дивиденды в российской юрисдикции, чтобы деньги не шли в офшор и не замораживались там. С необходимостью такой меры согласны в правительстве, и надеемся внести соответствующие правовые поправки уже в этом году.

офис в бизнес-центре
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Как изменилось число компаний, зарегистрированных в «российских офшорах» (САРах) за прошлый год? Планируется ли делать их более привлекательными — вводить новые льготы для резидентов?

— Видим рост их числа — за 2022 год появилось 83 такие компании, что в три раза больше, чем за 2021-й. Всего за полгода в 2023-м набралось 74. То есть процесс идет, в РФ компании переезжают активно. Понятно, что за рубежом бизнес находится под давлением, а здесь они, в принципе, ничего не теряют — ни в налоговых перспективах, ни в корпоративных решениях. Также сейчас работаем над законодательными поправками, и, возможно, Госдума их примет в следующем году. Согласно им, перевод компании в российскую юрисдикцию будет возможен по решению акционеров. Также продлим до пяти лет и возможность двойной фактической регистрации, чтобы переход был более плавным.

Кроме того, планируем предоставить право правительству принимать решение о смене юрисдикции не только по решению акционеров, но и по решению совета директоров компаний. В мае в первом чтении был принят законопроект, согласно которому САР теперь разрешены не только переезд, но и создание новой компании, инкорпорация с иностранным участием с обязательной передачей активов в иностранном владении. Это большой шаг, ведь фактически из юрисдикции, в которую просто переезжают, в России создается полноценная, в которой можно организовать компанию с нуля. Сейчас уже в САР зарегистрировано 211 таких игроков, предполагаем дальнейший рост. Ожидаем более 250 в этом году.

Автомойка: чем грозит экономике попадание России в черный список FATF
Что это за организация и каково ее влияние в мире

«Основной приоритет — это проекты с высокой добавленной стоимостью»

— Планируете ли направить средства ФНБ на проекты в ТЭК и авиации в ближайшие годы? Если да, то в какие проекты и какие суммы?

— Да, планируем. Основной приоритет — это проекты с высокой добавленной стоимостью, крупные инфраструктурные проекты. У нас уже 1,2 трлн профинансировано. Выделено на эти проекты до 2025-го 4,2 трлн рублей. И по результату 2023 года думаем, что выйдем на уже так называемые подписанные проекты, в которых начнем финансирование или возьмем на себя обязательства. На этот год планировалось выделить финансирование в размере 2,5 трлн рублей, но, надеюсь, уже в этом году сможем выйти из лимита в 4,2 трлн.

Около 1 трлн будет направлено на развитие отечественного парка воздушных судов, наземного и водного транспорта, также около 1 трлн будет выделено на проекты топливно-энергетического комплекса с большой добавленной стоимостью.

строительство самолета
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Какие еще проекты в приоритете?

Строительство дорог, инфраструктуры, разработка технологий, а также поддержка капитализации «Аэрофлота» и РЖД и их инвестиционных программ. Например, развитие Транссиба, создание «Аэрофлотом» своей инфраструктуры по обслуживанию самолетов. У них есть и планы по KPI в части выполнения количества полноценных ТО бортов на территории РФ — для этого надо создать инфраструктуру.

Также направляются деньги на выкуп у иностранных лизингодателей самолетов с двойной регистрацией. До 300 млрд рублей выделено на это направление. Кроме «Аэрофлота» могут получить поддержку и другие авиакомпании, например S7.

Нам важно выкупить самолеты официально, снять двойную регистрацию, чтобы они могли обслуживать международные рейсы, ведь с каждым днем растет пассажиропоток.

Будут выделены средства и на обновление метрополитена Санкт-Петербурга — на вагоны и локомотивную часть.

Как крыло боинга: на покупку иностранных самолетов потратят 300 млрд рублей
Правительство выделило субсидии на поддержку российской авиаотрасли

— Какие вы бы выделили основные болевые точки российской экономики сегодня, над которыми ведется работа?

Основная болевая точка — привлечение инвестиций. Нам нужно дать нормальные долгосрочные инвестиции по нормальной цене для технологического преобразования, суверенитета и импортозамещения. На это и акцентируем внимание. Мы достигли хороших результатов в 2022 году. Намерены продолжить это делать и в 2023-м. Сейчас наша задача — создать фундамент для технологического развития страны и привлечения инвестиций на ближайшие десятилетия. И мы уже строим долгосрочные программы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир