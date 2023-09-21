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Машина времени: что предложит покупателям кроссовер из Тяньцзиня

На тесте «Известий» Haval M6
Фото: Борис Ульзибат
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В этом автомобиле вы не найдете огромных жидкокристаллических дисплеев, десятков вариантов «контурной» подсветки салона и электроприводов всего, что только можно. Тем не менее новый кроссовер от Haval имеет неплохие шансы закрепиться на нашем рынке. В этом убедились «Известия», протестировав машину.

Старый знакомый

Назвать этот автомобиль абсолютно новым — значит согрешить против истины. Свою родословную он ведет от хорошо известного в нашей стране Haval H6 первого поколения. М6 — это фактически его продолжение, новая генерация. На китайском рынке эта машина, как «бюджетная» версия H6, дебютировала в 2017 году, а в 2020-м прошла значительный рестайлинг. Именно такой кроссовер и вышел на наш рынок в середине этого лета. При этом в отличие от других моделей Haval, представленных в нашей стране, этот автомобиль выпускается не на российском заводе компании в Тульской области, а производится в китайском городе Тяньцзинь.

Haval M6

Передние кресла заслуживают похвалы за удачную форму и плотность наполнителя. Правда, все регулировки — механические

Фото: Борис Ульзибат
Haval M6

Для регулировки температуры приходится заходить в меню мультимедиа и нажимать пальцем на виртуальные клавиши. Сенсорный монитор не отличается высокой чувствительностью

Фото: Борис Ульзибат
Haval M6

Показание аналоговых указателей на панели приборов хорошо считываются в любое время суток

Фото: Борис Ульзибат
Haval M6

Камера заднего вида не может похвастаться высоким качеством картинки

Фото: Борис Ульзибат

Несмотря на новую решетку радиатора, бамперы и фары, внешний облик кроссовера всё же выдает его немалый возраст. Общие пропорции кузова, характерные для китайских моделей 10–15-летней давности, эта «пластическая операция» скрыть не помогает.

Салон Haval M6 также сложно назвать ультрасовременным: кажется, будто переместился во времени лет на 10 назад. Единственная «свежая» нотка в интерьере — жидкокристаллический 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа. Однако оказавшись внутри автомобиля, ловишь себя на мысли, что с точки зрения эргономики придраться тут просто не к чему. Все кнопки и клавиши «на своем месте», к органам управления тянуться не надо.

Салон Haval M6

Салон Haval M6 также сложно назвать ультрасовременным. Пластик, который используется в отделке интерьера, только кажется мягким

Фото: Борис Ульзибат

Правда, встречаются и несколько странные решения: например, «физической крутилкой» можно регулировать только интенсивность обдува. Чтобы настроить температуру, необходимо заходить в меню мультимедиа и тыкать пальцем в виртуальные кнопки на экране. С учетом не самой высокой чувствительности сенсорного монитора это получается сделать далеко не с первой попытки.

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Зато порадовала возможность регулировки руля не только по углу наклона, но и по вылету — такая опция нечасто встречается даже на более дорогих моделях из КНР. Жирного плюса заслуживают и сиденья: их форма и плотность наполнителя такова, что кажется, будто ты уселся в любимое домашнее кресло. В минусы можно отнести разве что отсутствие электрических регулировок: настраивать сиденье приходится вручную. Отдельное спасибо за тканевую обшивку кресел: в отличие от экокожи, она гораздо меньше нагревается на солнце и остывает на морозе.

Габариты автомобиля

Габариты автомобиля 466,4×183 ×172,9 см. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 12,7 с.

Фото: Борис Ульзибат

Благодаря внушительным габаритам (длина кроссовера более 4,6 м) и почти 2,7-метровой колесной базе, задние пассажиры не будут чувствовать себе стесненными: ногу на ногу, конечно, закинуть не получится, но и коленками в переднее кресло упираться не придется. Расстраивает лишь отсутствие возможности регулировать по своему усмотрению микроклимат на втором ряду сидений: из элементов комфорта задним седокам доступны лишь дефлекторы, да единственный разъем USB.

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Без огонька

Под капотом Haval M6 — безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 143 л.с. К самому двигателю особых претензий нет: он бодро откликается на нажатие педали акселератора, выдавая приличные 202 Hm крутящего момента уже на 1,8 тыс. оборотов. Это позволяет достаточно крупному не выпадать из потока транспорта как в городе, так и на загородных шоссе. При этом автомобиль соблюдает «строгую диету»: средний расход топлива во время тест-драйва с учетом городских пробок и скоростных «прострелов» по шоссе составил 8,6 л на 100 км.

Haval M6

Внушительная колесная база машины обеспечивает простор на втором ряду сидений

Фото: Борис Ульзибат
Haval M6

Из элементов комфорта в распоряжении задних пассажиров только дефлекторы системы вентиляции и разъем USB

Фото: Борис Ульзибат
Haval M6
Объем багажника составляет 880 литров. При складывании заднего дивана образуется «ступенька»
Фото: Борис Ульзибат

Однако неплохие в целом впечатления от двигателя портят настройки семиступенчатой роботизированной трансмиссии, с которой сочетается этот мотор. Коробка передач работает с ощутимыми задержками как при переходе на следующую ступень при интенсивном разгоне, так и при старте с места. Из-за этого, например, при обгоне приходится дополнительно просчитывать свои действия, учитывая нерасторопность «робота», чтобы удачно завершить маневр.

Не располагают к активной езде и настройки шасси: в поворотах кроссовер ощутимо кренится, рулевое управление особой информативностью не блещет. Кроме того, за счет большого передаточного отношения в рулевом механизме (от упора до упора руль делает больше трех оборотов) «баранку» в виражах приходится поворачивать больше, чем обычно.

Haval M6

Haval M6

Фото: Борис Ульзибат

Зато мягкая подвеска уверенно «проглатывает» мелкие дорожные неровности, не досаждая пассажирам излишней тряской. Это позволяет ехать на машине по грунтовой дороге «средней степени разбитости» с приличной скоростью, без опасений набить шишку, ударившись о потолок на колдобинах. А вот перед крупными выбоинам или «лежачими полицейскими» на Haval M6 лучше притормозить: если передняя подвеска неплохо справляется с такими препятствиями, то «зад» автомобиля при проезде через них начинает «козлить».

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Не надо грязи

Несмотря на брутальный внешний вид, Haval M6 на более-менее приличном бездорожье совсем «не боец». Этот кроссовер существует только с приводом на передние колеса: версии 4×4 нет в принципе. Да и «геометрическая» проходимость автомобиля далеко не выдающаяся: клиренс в 17 см — неплохой показатель для какого-нибудь седана, но для кроссовера это фактически нижняя граница. Не стоит сбрасывать со счетов и приличную колесную базу — есть риск «цепануть» днищем за грунт. Проехать на дачу по запорошенной снегом дороге или с комфортом «прохватить» по грунтовой дороге — это максимум внедорожных способностей М6.

За версию Haval M6

За версию Haval M6 с шестиступенчатой «механикой» дилеры просят 2,18 млн рублей, кроссовер с семиступенчатым «роботом» обойдется на 120 тыс. рублей дороже

Фото: Борис Ульзибат

Интересное предложение

Впрочем, Haval M6 и не адресован любителям вылазок в грязь. Его покупатели — семейные люди, которым нужен крупный комфортный кроссовер с большим багажником (на М6 его объем составляет весьма внушительные 880 л) и просторным салоном. Как показывает статистика продаж, интерес к этому автомобилю есть: несмотря на то что в автосалонах Haval M6 появился только во второй половине июля, по итогам августа он вошел в десятку самых продаваемых моделей, заняв седьмую строчку с результатом в 1360 штук. Удачному старту этого автомобиля на нашем рынке способствуют и достаточно привлекательные (на фоне основных конкурентов) цены на него: за версию с шестиступенчатой «механикой» дилеры просят 2,18 млн рублей, кроссовер с «роботом» обойдется на 120 тыс. рублей дороже. Поэтому, несмотря на не самую современную конструкцию и отсутствию таких опций, как, например, беспроводная зарядка телефона или «виртуальная» панель приборов, у автомобиля есть неплохие шансы стать одним из бестселлеров в нашей стране.

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