Машина времени: что предложит покупателям кроссовер из Тяньцзиня
В этом автомобиле вы не найдете огромных жидкокристаллических дисплеев, десятков вариантов «контурной» подсветки салона и электроприводов всего, что только можно. Тем не менее новый кроссовер от Haval имеет неплохие шансы закрепиться на нашем рынке. В этом убедились «Известия», протестировав машину.
Старый знакомый
Назвать этот автомобиль абсолютно новым — значит согрешить против истины. Свою родословную он ведет от хорошо известного в нашей стране Haval H6 первого поколения. М6 — это фактически его продолжение, новая генерация. На китайском рынке эта машина, как «бюджетная» версия H6, дебютировала в 2017 году, а в 2020-м прошла значительный рестайлинг. Именно такой кроссовер и вышел на наш рынок в середине этого лета. При этом в отличие от других моделей Haval, представленных в нашей стране, этот автомобиль выпускается не на российском заводе компании в Тульской области, а производится в китайском городе Тяньцзинь.
Передние кресла заслуживают похвалы за удачную форму и плотность наполнителя. Правда, все регулировки — механические
Для регулировки температуры приходится заходить в меню мультимедиа и нажимать пальцем на виртуальные клавиши. Сенсорный монитор не отличается высокой чувствительностью
Показание аналоговых указателей на панели приборов хорошо считываются в любое время суток
Камера заднего вида не может похвастаться высоким качеством картинки
Несмотря на новую решетку радиатора, бамперы и фары, внешний облик кроссовера всё же выдает его немалый возраст. Общие пропорции кузова, характерные для китайских моделей 10–15-летней давности, эта «пластическая операция» скрыть не помогает.
Салон Haval M6 также сложно назвать ультрасовременным: кажется, будто переместился во времени лет на 10 назад. Единственная «свежая» нотка в интерьере — жидкокристаллический 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа. Однако оказавшись внутри автомобиля, ловишь себя на мысли, что с точки зрения эргономики придраться тут просто не к чему. Все кнопки и клавиши «на своем месте», к органам управления тянуться не надо.
Салон Haval M6 также сложно назвать ультрасовременным. Пластик, который используется в отделке интерьера, только кажется мягким
Правда, встречаются и несколько странные решения: например, «физической крутилкой» можно регулировать только интенсивность обдува. Чтобы настроить температуру, необходимо заходить в меню мультимедиа и тыкать пальцем в виртуальные кнопки на экране. С учетом не самой высокой чувствительности сенсорного монитора это получается сделать далеко не с первой попытки.
Зато порадовала возможность регулировки руля не только по углу наклона, но и по вылету — такая опция нечасто встречается даже на более дорогих моделях из КНР. Жирного плюса заслуживают и сиденья: их форма и плотность наполнителя такова, что кажется, будто ты уселся в любимое домашнее кресло. В минусы можно отнести разве что отсутствие электрических регулировок: настраивать сиденье приходится вручную. Отдельное спасибо за тканевую обшивку кресел: в отличие от экокожи, она гораздо меньше нагревается на солнце и остывает на морозе.
Габариты автомобиля 466,4×183 ×172,9 см. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 12,7 с.
Благодаря внушительным габаритам (длина кроссовера более 4,6 м) и почти 2,7-метровой колесной базе, задние пассажиры не будут чувствовать себе стесненными: ногу на ногу, конечно, закинуть не получится, но и коленками в переднее кресло упираться не придется. Расстраивает лишь отсутствие возможности регулировать по своему усмотрению микроклимат на втором ряду сидений: из элементов комфорта задним седокам доступны лишь дефлекторы, да единственный разъем USB.
Без огонька
Под капотом Haval M6 — безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 143 л.с. К самому двигателю особых претензий нет: он бодро откликается на нажатие педали акселератора, выдавая приличные 202 Hm крутящего момента уже на 1,8 тыс. оборотов. Это позволяет достаточно крупному не выпадать из потока транспорта как в городе, так и на загородных шоссе. При этом автомобиль соблюдает «строгую диету»: средний расход топлива во время тест-драйва с учетом городских пробок и скоростных «прострелов» по шоссе составил 8,6 л на 100 км.
Внушительная колесная база машины обеспечивает простор на втором ряду сидений
Из элементов комфорта в распоряжении задних пассажиров только дефлекторы системы вентиляции и разъем USB
Однако неплохие в целом впечатления от двигателя портят настройки семиступенчатой роботизированной трансмиссии, с которой сочетается этот мотор. Коробка передач работает с ощутимыми задержками как при переходе на следующую ступень при интенсивном разгоне, так и при старте с места. Из-за этого, например, при обгоне приходится дополнительно просчитывать свои действия, учитывая нерасторопность «робота», чтобы удачно завершить маневр.
Не располагают к активной езде и настройки шасси: в поворотах кроссовер ощутимо кренится, рулевое управление особой информативностью не блещет. Кроме того, за счет большого передаточного отношения в рулевом механизме (от упора до упора руль делает больше трех оборотов) «баранку» в виражах приходится поворачивать больше, чем обычно.
Haval M6
Зато мягкая подвеска уверенно «проглатывает» мелкие дорожные неровности, не досаждая пассажирам излишней тряской. Это позволяет ехать на машине по грунтовой дороге «средней степени разбитости» с приличной скоростью, без опасений набить шишку, ударившись о потолок на колдобинах. А вот перед крупными выбоинам или «лежачими полицейскими» на Haval M6 лучше притормозить: если передняя подвеска неплохо справляется с такими препятствиями, то «зад» автомобиля при проезде через них начинает «козлить».
Не надо грязи
Несмотря на брутальный внешний вид, Haval M6 на более-менее приличном бездорожье совсем «не боец». Этот кроссовер существует только с приводом на передние колеса: версии 4×4 нет в принципе. Да и «геометрическая» проходимость автомобиля далеко не выдающаяся: клиренс в 17 см — неплохой показатель для какого-нибудь седана, но для кроссовера это фактически нижняя граница. Не стоит сбрасывать со счетов и приличную колесную базу — есть риск «цепануть» днищем за грунт. Проехать на дачу по запорошенной снегом дороге или с комфортом «прохватить» по грунтовой дороге — это максимум внедорожных способностей М6.
За версию Haval M6 с шестиступенчатой «механикой» дилеры просят 2,18 млн рублей, кроссовер с семиступенчатым «роботом» обойдется на 120 тыс. рублей дороже
Интересное предложение
Впрочем, Haval M6 и не адресован любителям вылазок в грязь. Его покупатели — семейные люди, которым нужен крупный комфортный кроссовер с большим багажником (на М6 его объем составляет весьма внушительные 880 л) и просторным салоном. Как показывает статистика продаж, интерес к этому автомобилю есть: несмотря на то что в автосалонах Haval M6 появился только во второй половине июля, по итогам августа он вошел в десятку самых продаваемых моделей, заняв седьмую строчку с результатом в 1360 штук. Удачному старту этого автомобиля на нашем рынке способствуют и достаточно привлекательные (на фоне основных конкурентов) цены на него: за версию с шестиступенчатой «механикой» дилеры просят 2,18 млн рублей, кроссовер с «роботом» обойдется на 120 тыс. рублей дороже. Поэтому, несмотря на не самую современную конструкцию и отсутствию таких опций, как, например, беспроводная зарядка телефона или «виртуальная» панель приборов, у автомобиля есть неплохие шансы стать одним из бестселлеров в нашей стране.