Запрет на ввоз в Россию японских авто коснется и подержанных машин

Запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 л, который будет введен с 9 августа, распространится и на подержанные машины. Об этом 29 июля сообщило агентство Kyodo.

«Помимо автомобилей, включая подержанные, с объемом двигателя более 1,9 л, меры распространяются на широкий спектр товаров, включая шины для крупногабаритных транспортных средств», — уточняет агентство.

Японские подержанные автомобили пользуются спросом в России, считает Kyodo. Посредством введения ограничений Япония равняет шаги с США и Евросоюзом (ЕС), которые ранее усилили антироссийские рестрикции.

Ранее в этот день министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура объявил о введении с 9 августа запрета на экспорт автомобилей и дизельных автомобиле с объемом двигателя больше 1,9 л, гибридных автомобилей, электромобилей.

В конце мая Япония расширила санкции в отношении России, заморозив активы 17 физических лиц и 78 организаций.

До этого, 9 мая, заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, отмечается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений. Дипломат напомнил, что Япония под надуманными предлогами ввела нелегитимные ограничения. Речь идет о персональных санкциях, разрыве контактов, заморозке резервов Банка России и многом другом.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.