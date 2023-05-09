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В посольстве России отметили тенденцию к ухудшению отношений с Японией

Посольство России в Японии: в отношениях Москвы с Токио есть тенденция к ухудшению
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, отмечается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений, заявил 9 мая заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко.

Дипломат напомнил, что Япония под надуманными предлогами ввела нелегитимные ограничения. Речь идет о персональных санкциях, разрыве контактов, заморозке резервов ЦБ России и многом другом.

Овечко обратил внимание, что Токио открыто заявил о желании проводить политику, наносящую России ущерб.

«Мы не только не усматриваем положительных изменений в откровенно недружественном курсе администрации, но и отмечаем тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации: в качестве страны — хозяйки мероприятий «группы семи» Япония поставила целью возглавить потуги «демократических единомышленников» по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму», — цитирует Овечко «РИА Новости».

Однако он добавил, что в этом году продолжат реализовываться двусторонние проекты в сфере культуры.

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В конце апреля стало известно, что Япония может запретить экспорт подержанных автомобилей в Россию. Сейчас Токио запрещает экспорт новых автомобилей стоимостью свыше 3,6 млн рублей.

Тогда же министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от комментариев по поводу практически полного запрета экспорта товаров в Россию.

Токио неоднократно расширял антироссийские санкции. Так, в феврале Япония ввела новые антироссийские санкции, под ограничительные меры попали 48 граждан России, а также 73 организации.

В январе Япония ввела экспортные ограничения против 49 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, японская сторона заморозила активы в отношении 22 должностных лиц и трех организаций.

Осенью 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение Японией новых санкций в отношении России будет иметь свои последствия. Дипломат особо отметила ограничения, связанные с материалами для производства химического оружия.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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