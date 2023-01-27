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Япония ввела экспортные санкции против 49 российских организаций
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Япония ввела экспортные санкции против 49 российских организаций

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Фото: Global Look Press/AFLO/Stanislav Kogiku
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Япония ввела экспортные ограничения против 49 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление появилось на сайте японского МИД в пятницу, 27 января.

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Кроме того, японская сторона заморозила активы в отношении 22 должностных лиц и трех организаций.

Ранее, 13 января, Япония и США договорились о том, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.

Между тем 7 октября стало известно, что Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ.

26 сентября министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило о расширении санкций в отношении России. Как отмечалось, ограничения затронут экспорт товаров, «связанных с химическим оружием».

13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение Японией новых санкций в отношении России будет иметь свои последствия. Захарова особо отметила ограничения, связанные с материалами для производства химического оружия. По ее словам, подобные санкции «вызывают недоумение», поскольку исходят от государства, которое за 70 лет так и не утилизировало «огромное количество химбоеприпасов на оккупированной им в свое время территории КНР».

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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