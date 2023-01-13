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США и Япония договорились продолжать вводить санкции против РФ

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Фото: Global Look Press/CNP/Jim LoScalzo
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Администрация США и власти Японии продолжат вводить новые санкции против России и поддерживать Украину. Об этом договорились американский президент Джо Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида в пятницу, 13 января, после переговоров в Вашингтоне.

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«Мы продолжим вводить санкции против России и оказывать непоколебимую поддержку Украине. Мы недвусмысленно заявляем, что любое применение ядерного оружия Россией на Украине будет расценено как акт вражды против человечества и никоим образом не будет иметь оправдания», — сказано в распространенном Белым домом совместном заявлении.

Россию Байден и Кисида также упомянули в контексте экономического развития и совместной работы для эффективного решения глобальных проблем.

США и Япония пообещали осуждать всех, «кто использует свою экономическую мощь, чтобы воспользоваться преимуществами за счет других», упомянув Россию как пример страны, якобы совершившей «подрыв энергетической и продовольственной безопасности во всем мире».

Ранее, 8 января, Financial Times сообщила, что вооруженные силы США и Японии договорились укреплять взаимодействие на фоне потенциального конфликта с КНР. Вашингтон рассматривает территории своих союзников в Азии как театр военных действий для того, чтобы отработать возможные сценарии реальных столкновений.

4 января анонсировалась поездка премьер-министра Японии Фумио Кисиды 13 января в Вашингтон. Во время визита он встретится планировалась его встреча с американским президентом, в ходе которого стороны собирались обсудить ракетные испытания КНДР, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня, а также ряд других тем.

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