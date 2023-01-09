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США и Япония сблизились на фоне потенциального конфликта с КНР

FT: ВС США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем
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Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Вооруженные силы США и Японии договорились укреплять взаимодействие на фоне потенциального конфликта с КНР. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила газета Financial Times со ссылкой на американского генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана.

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Экспедиционный корпус морской пехоты США под началом Бирмана дислоцируется в Японии, и он отметил, что оба государства всё активнее «интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции». По мнению военнослужащего, это связано с растущим напряжением в Индо-Тихоокеанском регионе, которое может вылиться в противостояние с Китаем, например из-за статуса Тайваня.

Собеседник издания пояснил, что Вашингтон рассматривает территории своих союзников в Азии как театр военных действий для того, чтобы отработать возможные сценарии реальных столкновений. Подобные мероприятия разворачиваются еще на этапе, когда угроза существует исключительно в теории. То же самое, добавил Бирман, происходило в 2014 и 2015 годах, на ранних этапах украинского кризиса.

5 января было анонсировано заседание Консультативного комитета по безопасности США и Японии 2023 года в Вашингтоне. В рамках мероприятия американский госсекретарь Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин намерены встретиться со своими коллегами из Японии Хаяси Ёсимасой и Ясукадзу Хамадой.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Вашингтон 13 января. Во время визита он встретится в президентом США Джо Байденом и обсудит ракетные испытания КНДР, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня, а также ряд других тем.

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