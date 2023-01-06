Министры обороны США и Японии встретятся в Вашингтоне 11 января

Госсекретарь США Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин намерены встретиться со своими коллегами из Японии — Хаяси Ёсимасой и Ясукадзу Хамадой. Об этом в четверг, 5 января, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь американского оборонного ведомства бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Заседание Консультативного комитета по безопасности США и Японии 2023 года состоится 11 января в Вашингтоне.

На следующий день запланирован визит главы МО Японии Хамады в Пентагон для обсуждения общих целей Вашингтона и Токио по модернизации Североатлантического альянса, укреплению сил сдерживания и обеспечению свободного и открытого сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Накануне Белый дом анонсировал визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в США 13 января. В рамках встречи будет поднят вопрос о председательстве страны в G7 и о сроках пребывания в роли непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Также участники переговоров обсудят ракетные испытания КНДР, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня и ряд других тем. Кроме того, ожидается, что президент США Джо Байден выразит поддержку новой оборонной стратегии Японии.

Ранее, 20 декабря, японская газета Yomiuri сообщила, что на правительственном уровне рассматривается возможность организовать поездку Джо Байдена в Нагасаки. Политик может стать первым президентом США, посетившим этот город. Таким жестом Вашингтон и Токио намереваются подчеркнуть важность совместных усилий на пути к ядерному разоружению.

До этого, 26 ноября, сообщалось, что японские власти сотрудничают с США для противостояния внешней агрессии. Так, в случае нападения Токио обменяется информацией с Вашингтоном для нанесения совместных ответных ударов и «оценки успешности их осуществления».