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Байден может первым из президентов США посетить Нагасаки в 2023 году

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Джо Байден может стать первым президентом США, посетившим японский город Нагасаки, подвергшийся атомной бомбардировке американских ВС в 1945 году. Об этом во вторник 20 декабря сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

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Отмечается, что данный вопрос обсуждается на правительственном уровне. Таким образом Токио и Вашингтон рассчитывают продемонстрировать важность совместных усилий для достижения безъядерного мира. При этом решающую роль сыграет мнение жителей и городской администрации Нагасаки по поводу визита американского лидера.

Если поездка будет согласована, ожидается, что Байден посетит службу в католическом соборе Ураками, возведенном неподалеку от места, где стояла разрушенная в 1945 году церковь.

Ранее, 10 декабря, бывший президент США Барак Обама, записал видеообращение для открытия первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP) в Хиросиме. Он вспомнил, как в 2016 году он стал первым президентом США, побывавшим в этом городе.

Встреча IGEP проходила 10–11 декабря. По данным японского МИД, от России в мероприятии участвовал директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Также в списке гостей форума значились бывший высокий представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн и экс-заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер.

Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек были убиты.

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