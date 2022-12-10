Обама призвал не забывать историю и стремиться к безъядерному миру
Международное сообщество должно стремиться к полному отказу от ядерного оружия ради благополучного и безопасного будущего. С таким заявлением выступил экс-президент США Барак Обама 10 декабря.
Он записал видеообращение к участникам первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP), которая стартовала в субботу в Хиросиме. Бывший американский лидер поделился воспоминаниями о своей поездке в город, подвергшийся атомной бомбардировке в августе 1945 года.
«Я никогда этого не забуду. Это был момент, который укрепил мою собственную приверженность уменьшению угрозы ядерного оружия во всем мире», — признался Обама.
Также перед началом мероприятия выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он выразил надежду на то, что конференция станет важным шагом на пути к повсеместному запрету ядерных вооружений.
Встреча IGEP будет проходить в Хиросиме 10–11 декабря. По данным японского МИД, Россию представит директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Также в списке участников форума значатся бывший высокий представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн и экс-заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер.
В начале ноября на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.
18 ноября представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана. До этого, 17 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РФ и США договорились не применять ядерное оружие.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.