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В Японии заявили о стратегии по нанесению ответных ударов совместно с США

Kyodo: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов совместно с США
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Фото: commons.wikimedia.org
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Японские власти разрабатывают стратегию по нанесению ответных ударов совместно с США в случае внешнего нападения на страну. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

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Отмечается, что новую стратегию разобрали 25 ноября во время заседания Либерально-демократической партии Японии и партии «Комэйто».

Так, в случае нападения на Японию страна обменяется информацией с США для совместных ответных ударов и «оценке успешности их осуществления». В материале говорится, что власти Японии признают, что страна не сможет «полностью самостоятельно ответить на ракетный удар противника». Однако Япония не будет надеяться исключительно на возможности США.

22 ноября Kyodo сообщило, что Япония планирует в течение пяти лет получить ракеты для удара по базам противника. Также подчеркивается, что финансирование масштабной военной программы, вероятно, будет осуществляться за счет увеличения налогов.

До этого, 13 ноября, появилась информация о возможной подготовке Японии к противостоянию с Китаем. Так, обозреватель Хэл Брэндс упомянул, что японские власти планируют удвоить военные расходы к 2027 году. Кроме того, на некоторых островах оборудуются мощные опорные пункты, защищенные противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны.

Одним из факторов напряженности между Китаем и Японией остаются острова в Восточно-Китайском море. 28 сентября сообщалось, что три китайских сторожевика вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. В связи со сложившейся ситуацией активизировал работу по анализу и сбору информации кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В июле Япония выразила протест из-за захода кораблей КНР в зону островов Сенкаку.

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