Япония захотела нарастить ракетный потенциал ответного удара

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ознакомился с рекомендациями экспертов по усилению оборонных возможностей страны, в частности, за счет наращивания ракетного потенциала. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает агентство Kyodo.

Основное предложение состоит в том, чтобы в течение ближайших пяти лет обеспечить вооруженные силы техникой для нанесения ответных ударов по базам потенциального противника — в частности, ракетами собственного и иностранного производства.

«Это крайне важные советы. Правительство изучит их в сотрудничестве с правящими партиями», — заявил Кисида.

Ожидается, что мнение специалистов будет учитываться во время пересмотра основных документов в сфере национальной обороны.

Также подчеркивается, что финансирование масштабной военной программы, вероятно, будет осуществляться за счет увеличения налогов.

Ранее, 13 ноября, появилась информация о возможной подготовке Японии к противостоянию с Китаем. Так, обозреватель Хэл Брэндс упомянул, что японские власти планируют удвоить военные расходы к 2027 году. Кроме того, на некоторых островах оборудуются мощные опорные пункты, защищенные противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны.

Одним из факторов напряженности между Китаем и Японией остаются острова в Восточно-Китайском море. 28 сентября сообщалось, что три китайских сторожевика вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. В связи со сложившейся ситуацией активизировал работу по анализу и сбору информации кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В июле Япония выразила протест из-за захода кораблей КНР в зону островов Сенкаку.