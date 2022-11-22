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Япония захотела нарастить ракетный потенциал ответного удара

Япония планирует в течение пяти лет получить ракеты для удара по базам противника
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Фото: U.S. Navy
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида ознакомился с рекомендациями экспертов по усилению оборонных возможностей страны, в частности, за счет наращивания ракетного потенциала. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает агентство Kyodo.

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Основное предложение состоит в том, чтобы в течение ближайших пяти лет обеспечить вооруженные силы техникой для нанесения ответных ударов по базам потенциального противника — в частности, ракетами собственного и иностранного производства.

«Это крайне важные советы. Правительство изучит их в сотрудничестве с правящими партиями», — заявил Кисида.

Ожидается, что мнение специалистов будет учитываться во время пересмотра основных документов в сфере национальной обороны.

Также подчеркивается, что финансирование масштабной военной программы, вероятно, будет осуществляться за счет увеличения налогов.

Ранее, 13 ноября, появилась информация о возможной подготовке Японии к противостоянию с Китаем. Так, обозреватель Хэл Брэндс упомянул, что японские власти планируют удвоить военные расходы к 2027 году. Кроме того, на некоторых островах оборудуются мощные опорные пункты, защищенные противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны.

Одним из факторов напряженности между Китаем и Японией остаются острова в Восточно-Китайском море. 28 сентября сообщалось, что три китайских сторожевика вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. В связи со сложившейся ситуацией активизировал работу по анализу и сбору информации кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В июле Япония выразила протест из-за захода кораблей КНР в зону островов Сенкаку.

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