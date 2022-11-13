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Bloomberg узнало о подготовке Японии к возможной войне с Китаем

Bloomberg: Япония наращивает свой военный потенциал, готовясь к войне с Китаем
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/U.S. Navy
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Токио наращивает военный потенциал и становится главным союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовясь к противостоянию с Китаем. Об этом сообщило Bloomberg.

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Добавление названия Сенкаку к имени японского района не понравилось китайцам, но сильное обострение из-за островов им не выгодно

Как говорится в публикации обозревателя Хэла Брэндса 6 ноября, если Китай попробует вернуть Тайвань силой, то ему будет противостоять в первую очередь Япония. При этом он отмечает, что беспокойство Токио становилось всё острее с ростом возможностей Китая.

«Завтрашняя Восточная Азия может стать сегодняшней Украиной», — приводит автор слова премьер-министра Фумио Кисиды, сказанные в июне.

В том же месяце, согласно опросу, около 90% японцев считали, что страна должна готовиться к возможному конфликту на Тайване. Это было еще до обострения ситцайии из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй и начала масштабных китайских военных учений.

По словам автора материала, официальные лица в США отметили, что недавние кадровые перестановки в Пекине представляют собой создание некоего «комитета войны».

При этом в Пентагоне мало кто оспаривает мысль о том, что страна должна готовиться к катаклизмам, потому что силовой захват Тайваня Китаем будет иметь катастрофические последствия для Японии.

Как рассуждает журналист, если Тайвань падет, то острова на дальней юго-западной оконечности Японского архипелага могут оказаться незащищенными. Китай может перекрыть жизненно важные торговые пути, усилить давление вокруг спорных островов Сенкаку и какими-то иными способами «прижать» своего исторического соперника.

Вот почему правительство Токио заявило, что оно не будет стоять в стороне, если Тайвань подвергнется попытке захвата, отметил журналист.

Япония планирует удвоить военные расходы к 2027 году. Она превращает некоторые свои юго-западные острова в мощные опорные пункты, защищенные противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны, заключил он.

Одним из факторов напряженности между Китаем и Японией остаются острова в Восточно-Китайском море. 28 сентября сообщалось, что три китайских сторожевика вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. В связи со сложившейся ситуацией активизировал работу по анализу и сбору информации кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В июле Япония выразила протест из-за захода кораблей КНР в зону островов Сенкаку.

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