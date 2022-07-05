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Япония выразила протест из-за захода кораблей КНР в зону островов Сенкаку

Япония выразила протест в связи с заходом кораблей КНР в зону возле островов Сенкаку
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Фото: commons.wikimedia.org
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Японская администрация выразила протест в связи с заходом китайских судов в акваторию у спорного архипелага Сенкаку. О этом во вторник, 5 июля, сообщили в японском МИДе.

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Отмечается, что ведомство серьезно обеспокоено в связи с инцидентом.

Ранее в этот день два патрульных корабля КНР были замечены в территориальных водах Японии у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

По данным японской береговой охраны, суда направлялись в сторону местных рыболовецких кораблей. Китайских моряков призвали немедленно покинуть спорную зону.

Подчеркивается, что данный инцидент — не первый в этом году.

До этого, 21 июня, Токио адресовал протест Пекину по дипломатическим каналам, после того как патрульные корабли КНР приблизились к архипелагу Сенкаку. Как отметил генеральный секретарь Хирокадзу Мацуно, деятельность китайского флота в первую очередь является нарушением международного права.

Мацуно также заявил, что власти Японии намерены «продолжать вести пристальное наблюдение за регионом вокруг островов Сенкаку и предпринимать ответные шаги по отношению к китайской стороне в мирной манере».

12 апреля стало известно, что четыре патрульных корабля морской полиции КНР зашли в территориальные воды у островов Сенкаку. Один из кораблей был укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку.

16 марта китайские корабли также были замечены в спорной зоне. Управление безопасности на море Японии потребовало от командования судов, которые находились вблизи островов Сенкаку на протяжении последних 20 дней, покинуть воды.

В прошлом году ситуация в заходом военных китайских кораблей была аналогичной. Так, в июне 2021 года четыре корабля военно-морских сил Китая вошли в эту зону. Корабли оставались у островов Сенкаку почти до полудня. Также они якобы пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.

Острова являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Японская сторона утверждает, что занимает их с 1895 года, тем временем в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

Спор обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан.

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