Белый дом анонсировал визит премьер-министра Японии в США

Президент США Джо Байден встретится с японским премьер-министром Фумио Кисидой в Вашингтоне 13 января. Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-служба Белого Дома.

«Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать премьер-министра Кисиду в Белом доме», — отмечается в заявлении официального представителя администрации США Карин Жан-Пьер.

Политические лидеры намерены обсудить ракетные испытания КНДР, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня, а также ряд других тем регионального и глобального значения. Кроме того, ожидается, что Байден выразит поддержку новой оборонной стратегии Японии.

В рамках встречи будет поднят вопрос о председательстве Японии в G7, и о сроках пребывания страны в роли непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Конечным итогом переговоров должно стать определение главных аспектов партнерства Токио и Вашингтона в 2023 году.

Ранее, 20 декабря, японская газета Yomiuri сообщила, что Джо Байден планирует совершить визит в Нагасаки в 2023 году. Политик может стать первым президентом США, посетившим этот город. Таким жестом Вашингтон и Токио намереваются показать важность совместных усилий по достижению безъядерного мира.

В настоящий момент, по информации издания, ведутся обсуждения данной идеи на правительственном уровне.

До этого, 26 ноября, сообщалось, что японские власти сотрудничают с США для противостояния внешней агрессии. Так, в случае нападения Токио обменяется информацией с Вашингтоном для нанесения совместных ответных ударов и «оценке успешности их осуществления».