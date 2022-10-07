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Япония ввела санкции против более чем 80 лиц и девяти организаций РФ

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ. Санкционный список опубликован на сайте минфина страны в пятницу, 7 октября.

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В список внесены 58 лиц и девять организаций из России, а также 23 человека, имеющих отношение к новым субъектам РФ. В отношении них будут применяться ограничительные меры, такие как заморозка активов.

Отмечается, что это решение обусловлено присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

26 сентября Япония также расширила санкции в отношении России. Ограничительные меры затронули 21 компанию, а также экспорт товаров, «связанных с химическим оружием».

Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Страна наложила эмбарго на импорт в РФ передовых технологий — в частности, ввела запрет на поставки квантовых компьютеров. Также Токио запретил поставки продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ. Тогда же сообщалось, что в санкционные списки Японии входит более 700 граждан РФ, Белоруссии, а также более 200 российских компаний и организаций.

В июне Токио добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии, в том числе Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

5 мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Токио сделал всё, чтобы испортить отношения с Россией. По словам Карасина, в этом виноваты высшие должностные лица Японии.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

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