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Япония ввела санкции против еще 71 компании и 140 граждан из РФ и ЛНР

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Фото: Global Look Press/Dominik Flügel
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Япония вводит санкции против еще 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны «Алмаз- Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». Об этом 9 мая сообщается на сайте министерства обороны страны.

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Кроме того, под рестрикции попали более 140 человек, среди которых 133 граждан РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко, остальные — руководители ЛНР и ДНР. Санкции предусматривают заморозку активов.

Таким образом в санкционные списки Японии уже входит более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.

В частности, под рестрикции попали представители руководства страны, чиновники и бизнесмены. В список запрещенных к экспорту товаров и технологий попали 300 наименований, в том числе полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование.

Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. О введении новых санкций 5 мая сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида. Тогда же сообщалось, что Япония расширяет список российских банков, на которые будут наложены санкционные ограничения. А также накладывает эмбарго на импорт в РФ передовых технологий — в частности, вводит запрет на поставки квантовых компьютеров. Еще одним пунктом в новом пакете санкций стал запрет на поставки продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ.

В этот же день глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. И виноваты в этом, по его мнению, высшие лица страны.

Накануне Россия запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены в качестве ответа на наложение Токио персональных санкций против российских граждан, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской кампании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ». Запрет на въезд коснулся и лично премьер-министра Японии Фумио Кисиды, тот назвал такой шаг неприемлемым.

27 апреля Япония также отложила на неопределенное время безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации на Украине.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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