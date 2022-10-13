Захарова назвала незаконными антироссийские санкции Японии против РФ

Введение Японией новых санкций в отношении России будет иметь свои последствия. Об этом в среду, 12 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Япония, беспрекословно следуя в русле антироссийского курса Запада, ввела новые односторонние незаконные санкции в отношении нашей страны <...> этот недружественный шаг администрации Ф. Кисиды, как и все предыдущие, не останется без адекватного ответа», — приводится ее комментарий на сайте ведомства.

Захарова особо отметила ограничения, связанные с материалами для производства химического оружия. По ее словам, подобные санкции «вызывают недоумение», поскольку исходят от государства, которое за 70 лет так и не утилизировало «огромное количество химбоеприпасов на оккупированной им в свое время территории КНР».

26 сентября министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило о расширении санкций в отношении России. Как отмечалось, ограничения затронут экспорт товаров, «связанных с химическим оружием».

Между тем 7 октября стало известно, что Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ.

До этого, 3 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он указал на то, что государство приняло позицию недружественной страны.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

5 сентября российское правительство приняло решение прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

На следующий день Япония выразила протест в связи с выходом России из соглашения об облегченном посещении Курил. Как заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно, японская сторона считает это неправомерным.