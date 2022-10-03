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В Кремле указали на невозможность мирных переговоров с Японией

Песков: Япония заняла место в числе недружественных стран
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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 3 октября, в ходе брифинга заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он отметил, что государство приняло позицию недружественной страны.

«Япония, к нашему сожалению, стойко заняла место рядом с группой недружественных стран, сама превратившись в недружественную страну, в отношении которой у нас реализуется соответствующий режим для недружественных стран. Конечно, в таких условиях вести какие-либо переговоры невозможно», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее в этот день стало известно о намерении Токио продолжать санкционную политику в отношении России. Кроме того, японское правительство не намерено отступать от мирного курса своей политики в отношении РФ для того, чтобы решить с ней в будущем территориальный вопрос и подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

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5 сентября Москва решила прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

На следующий день Япония выразила протест в связи с выходом России из соглашения об облегченном посещении Курил. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, японская сторона считает это неправомерным.

21 марта российская сторона отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих территориях. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора между странами назвала недружественное отношение Токио к Москве.

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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