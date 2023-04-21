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Япония не стала комментировать полный запрет большей части экспорта в Россию

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от комментариев по поводу практически полного запрета экспорта товаров в Россию. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает агентство Kyodo.

«Это вопрос, связанный с дипломатическими переговорами. Поэтому я хотел бы воздержаться от комментариев», — ответил на вопрос журналистов министр.

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20 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию. Как отметили источники, если лидеры «большой семерки» одобрят этот шаг на майском саммите, то позиции запрещенных товаров будут подлежать согласованию.

Ранее в этот день газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Брюссель «закончил с санкциями против России». По его словам, если будут приняты новые ограничения, то в них будет больше исключений, чем запретов.

Ранее, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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