Япония заморозила активы 17 физлиц и 78 организаций из России

Япония расширила санкции в отношении России, сообщает 26 мая министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Отмечается, что активы 17 физических лиц и 78 организаций будут заморожены. Санкционные решения приняты на фоне ситуации вокруг Украины.

«В свете сложившейся международной ситуации вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению международного мира, направленным на решение этого вопроса, кабинет министров утвердил постановление Российской Федерации о таких мерах, как замораживание активов связанных сторон, и на основании этого будут реализованы меры в соответствии с законом об иностранной валюте и внешней торговле», — говорится в сообщении.

Также в списки санкций включены чиновники и прокуроры из Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, санкции введены против командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева.

Со 2 июня текущего года, добавили в министерстве, будет введен запрет на экспорт в отношении 80 организаций, деятельность которых способствует укреплению промышленной базы России. В списке к запрету также значатся НПК «Технологический центр», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ООО «Информационные технологии Папилон», Фонд перспективных исследований, ФСВТС, ВНИИ «Сигнал».

Персональные санкции введены в отношении журналистки Ольги Скабеевой, а также против гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова.

Кроме того, Япония запретила предоставление РФ строительных и инженерных услуг.

До этого, 9 мая, заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, отмечается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений. Дипломат напомнил, что Япония под надуманными предлогами ввела нелегитимные ограничения. Речь идет о персональных санкциях, разрыве контактов, заморозке резервов ЦБ России и многом другом.

Так, 21 апреля стало известно, что Япония может запретить экспорт подержанных автомобилей в Россию. Сейчас Токио запрещает экспорт новых автомобилей стоимостью свыше 3,6 млн рублей.

Токио неоднократно расширял антироссийские санкции. Так, в январе Япония ввела экспортные ограничения против 49 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, японская сторона заморозила активы в отношении 22 должностных лиц и трех организаций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.