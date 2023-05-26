Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония заморозила активы 17 физлиц и 78 организаций из России
Мир
В посольстве заявили о небывалом ухудшении отношений РФ и Финляндии
Экономика
Российские типографии начали переход на производство упаковки
Происшествия
Автобус загорелся на КАД в Петербурге
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Мир
Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Мир
В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Общество
МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Сюжет:

Япония заморозила активы 17 физлиц и 78 организаций из России

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония расширила санкции в отношении России, сообщает 26 мая министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Отмечается, что активы 17 физических лиц и 78 организаций будут заморожены. Санкционные решения приняты на фоне ситуации вокруг Украины.

«В свете сложившейся международной ситуации вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению международного мира, направленным на решение этого вопроса, кабинет министров утвердил постановление Российской Федерации о таких мерах, как замораживание активов связанных сторон, и на основании этого будут реализованы меры в соответствии с законом об иностранной валюте и внешней торговле», — говорится в сообщении.

Также в списки санкций включены чиновники и прокуроры из Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, санкции введены против командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева.

Со 2 июня текущего года, добавили в министерстве, будет введен запрет на экспорт в отношении 80 организаций, деятельность которых способствует укреплению промышленной базы России. В списке к запрету также значатся НПК «Технологический центр», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ООО «Информационные технологии Папилон», Фонд перспективных исследований, ФСВТС, ВНИИ «Сигнал».

Персональные санкции введены в отношении журналистки Ольги Скабеевой, а также против гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова.

Кроме того, Япония запретила предоставление РФ строительных и инженерных услуг.

«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
Президент Республики Сербской Милорад Додик — о давлении на нее, антироссийских санкциях, перспективах расчета в рублях и оценке украинского кризиса

До этого, 9 мая, заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, отмечается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений. Дипломат напомнил, что Япония под надуманными предлогами ввела нелегитимные ограничения. Речь идет о персональных санкциях, разрыве контактов, заморозке резервов ЦБ России и многом другом.

Так, 21 апреля стало известно, что Япония может запретить экспорт подержанных автомобилей в Россию. Сейчас Токио запрещает экспорт новых автомобилей стоимостью свыше 3,6 млн рублей.

Токио неоднократно расширял антироссийские санкции. Так, в январе Япония ввела экспортные ограничения против 49 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, японская сторона заморозила активы в отношении 22 должностных лиц и трех организаций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023