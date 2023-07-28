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Япония запретила экспорт в РФ гибридов и авто с объемом двигателя более 1,9 л

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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В рамках нового пакета санкций правительство Японии запретило экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, с гибридными двигателями и покрышки для грузовых транспортных средств. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил на брифинге министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

«Ограничения вступят в силу 9 августа», — цитирует его Iwate Nippo.

Министр добавил, что Япония продолжит делать все необходимое для строгого соблюдения ограничений, введенных в отношении России.

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Ранее, 16 мая, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что ряд стран Центральной Азии может присоединиться к западным санкциям против России. По его словам, это происходит, несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости односторонних санкций, поскольку некоторые государства не хотят рисковать и вынуждены давать понять, что они готовы присоединиться к санкциям Запада.

При этом министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что Евросоюз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение РФ. Он добавил, что ключевая задача — это разработка собственного пути, который обеспечит финансовую устойчивость в стране.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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