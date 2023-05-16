Замглавы МИД Галузин: некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям

Ряд стран Центральной Азии может присоединиться к западным санкциям против России, сообщил 16 мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин.

«В условиях противоборства России с коллективным Западом <...> центральноазиатским друзьям приходится непросто», — заявил Галузин во время выступления на первой сессии III Центральноазиатской конференции клуба «Валдай».

Он отметил, что, несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости односторонних санкций, некоторые государства не хотят рисковать и вынуждены давать понять, что они готовы присоединиться к санкциям Запада.

Вместе с тем Галузин указал, что искусственное разрушение связей с Россией может нанести больший ущерб, чем издержки от западных рестрикций.

В то же время, по его словам, Москва настроена последовательно укреплять отношения стратегического партнерства со странами Центральной Азии, пишет «Газета.Ru».

В апреле министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что Европейский союз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение Российской Федерации. Он добавил, что ключевая задача — это разработка собственного пути, который обеспечит финансовую устойчивость в стране.

В свою очередь еще в начале этого года член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отмечал, что Европа, несмотря на негативные для себя последствия, продолжает абсурдную и бессмысленную санкционную политику против России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.