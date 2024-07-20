Потребление климата: спрос на обслуживание автокондиционеров вырос на треть

Спрос на обслуживание автомобильных кондиционеров вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом , рассказали «Известиям» в крупных сетях станций технического обслуживания (СТО). Вместе со спросом подросли и цены на эту услугу — на 36%. В среднем она обойдется владельцу автомобиля в 11,5 тыс. рублей. Подорожание связано с ростом цен на фреон, заявили эксперты.

Прохладная роскошь

Спрос на обслуживание автомобильных кондиционеров с начала июля вырос на 23% по сравнению с тем же периодом 2023 года, рассказали «Известиям» в международной сети автосервисов FIT Service. Тенденцию подтвердили и в геосервисе 2ГИС — в период с мая по июнь станции по заправке климатических систем искали на 26% чаще.

— Для многих автовладельцев лето приходит неожиданно. Как только устанавливается максимально жаркая погода, наступает сезон ажиотажного спроса на ремонт и обслуживание кондиционеров. К сожалению, очень редко такие работы проводят заранее и планово, — отметил директор по маркетингу Fit Service Олег Бачманов.

В первой половине июля в ряде регионов России установилась аномальная жара. В частности, в Москве столбики термометров приблизились к +30 °C, а в Калмыкии и Астраханской области — к +42 °C.

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

Цены на обслуживание автомобильного кондиционера выросли на 36% по сравнению с 2023 годом. В среднем эта услуга обойдется владельцу машины в 11,5 тыс. рублей, рассказал Олег Бачманов.

— За последний год заметно выросла стоимость расходных материалов и оборудования, которые необходимы для заправки кондиционеров, — подчеркнул эксперт. — Выросла и стоимость нормо-часа в автосервисах, по сути, увеличились зарплаты сотрудников. Всё это влияет на цену услуг по обслуживанию кондиционеров.

Олег Бачманов отметил, что помимо заправки и дозаправки кондиционеров владельцы машин проводят диагностику ходовой, двигателя, электрики и делают плановый ремонт. Поэтому средние чеки, где есть услуги по обслуживанию кондиционеров, так заметно увеличились за последний год.

— Стоимость любых работ выросла, — заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Причин несколько: это и быстрый рост зарплат во всех отраслях, и увеличение стоимости расходников и запчастей, напрямую зависящее от импорта, который испытывает сложности из-за санкций со стороны ряда недружественных государств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Эксперт считает, что цены продолжат расти.

В апреле 2024 года директор Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что средняя стоимость обслуживания и ремонта автомобилей за I квартал 2024 года увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна из причин — кадровый голод. Эксперты оценивают дефицит специалистов в сфере обслуживания машин в 30-40%.

Фреон всему голова

На подорожание услуги мог повлиять и рост цен на основной компонент, который используют при заправке кондиционеров, — фреон.

— В цене заправки кондиционера хладагент составляет 30–50% , — отметил в разговоре с «Известиями» член правления «Союза автосервисов» и заместитель гендиректора сети СТО «ЕвроАвто» Илья Плисов.

Многие представители станций техобслуживания отметили, что зимой они покупали фреон за 7 тыс. рублей за баллон (13,6 кг), сейчас он обходится в 16–22 тыс. рублей.

При этом в сети СТО «ЕвроАвто» цены на услуги по обслуживанию кондиционера не выросли, отметил Илья Плисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Обычно цены начинают заметно меняться в сервисах «у дороги». У них минимальная рентабельность, и в тысячу рублей они уже не вписываются, — подчеркнул эксперт.

Илья Плисов добавил, что на российском рынке также представлены хладагенты только из Китая.

— Чем старше автомобиль, тем дороже будет обходиться его владельцу обслуживание — с каждым годом объем работ всё больше, — отметил автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. — Обслуживать кондиционер нового автомобиля (до трех лет) стоит раз в три года, а старого — раз в год.

В ноябре 2023 года «Известия» писали о том, что средний возраст автопарка в России достиг 12–15 лет. Чем более старые машины на дорогах, тем выше вероятность дорожно-транспортных происшествий, вызванных техническими неполадками, заявили тогда эксперты.

Виктор Кондрашин считает, что основными показателями неисправности кондиционера являются медленное охлаждение воздуха, затхлый запах, появление изморози на трубках системы агрегата.

Фото: Getty Images/jubaphoto

— При первых признаках неисправности кондиционера лучше сразу вести автомобиль в сервис. Дело в том, что кроме заливки фреона, прочистки, механики проводят дезинфекцию. В кондиционере скапливается много грязи, которой дышать буквально опасно для здоровья , — пояснил Виктор Кондрашин. — В хороших СТО очистка проводится как физически, так и химически.

Он добавил, что в случае утечки фреона может сломаться вся система кондиционирования, что приведет к еще более дорогостоящему ремонту.