Техосмотр в 2024 году: на сколько подорожает и как поменяется

С нового года в большинстве регионов России выросли тарифы на прохождение техосмотра. Кроме того, весной вступают в силу поправки законодательства, изменяющие процедуру проверки технического состояния транспортных средств. Подробности — в материале «Известий».

Подорожание техосмотра с 1 января 2024 года: где, на сколько

С 1 января 2024 года в ряде регионов страны изменились тарифы за проведение технического осмотра транспортных средств. Согласно методике Федеральной антимонопольной службы, «расчет предельного размера платы за проведение техосмотра в 2023 и в 2024 годах осуществляется методом индексации с учетом накопленного уровня инфляции ранее установленного предельного размера платы за техосмотр» и не может быть меньше указанных значений.

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В среднем расценки на эту процедуру выросли на 12%. К примеру, в большинстве российских регионов, в том числе и в Москве, минимальный тариф на проведение техосмотра увеличился с 913 до 1022 рублей. В Московской области расценки увеличились с 940 до 1052 рублей, в Ленинградской — с 1073 до 1201 рубля, а в Санкт-Петербурге техосмотр подорожал с 1540 до 1730 рублей. Самые низкие тарифы действуют в Волгоградской и Ивановской областях (913 рублей), Кемеровской области (947 рублей), Калмыкии (953 рубля), Новгородской области (969 рублей), а также в республиках Алтай, Карачаево-Черкесия и Тыва. Меньше тысячи (979 рублей) стоит техосмотр в Ямало-Ненецком автономном округе и Нижегородской областях. Дороже всего прохождение техосмотра обойдется на Чукотке — 4599 рублей.

Техосмотр с 1 марта 2024 года: изменится или нет

С 1 марта вступят в силу изменения в законодательстве, благодаря которым получить серую диагностическую карту станет сложнее. Количество специалистов, работающих в каждом конкретном пункте техосмотра, будет зависит от числа постов для проверки технического состояния машин и пропускной способности пункта.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Эксперты считают, что это позволит избавиться от фиктивных операторов техосмотра, в штате которых насчитываются сотни «оценщиков», которые проверяют состояние машин лишь на бумаге.

Техосмотр автобусов: правила 2024 года

В конце 2023 года вступило в силу постановление правительства, изменившее правила организации и проведения технического осмотра автобусов. В частности, появилась возможность замены одного автобуса на другой, если собственник первого по каким-то причинам отказался от проведения осмотра. Согласно предыдущим правилам, записаться на проверку технического состояния автобуса можно было не ранее чем за пять дней. Из-за этого случалось, что специалисты, которые проводят осмотр и выдают заключение, были свободны, а владельцы других автобусов не могли попасть в образовавшееся «окно».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, раньше при выявлении у автобуса каких-то неполадок на повторный осмотр технику можно было пригнать также не ранее чем через пять дней. Теперь это можно сделать сразу после устранения неисправностей.

Эти изменения позволят ускорить прохождение техосмотра автобусов, что, в свою очередь, сделает более безопасным транспортное обслуживание населения, а также исключит возможные барьеры, не позволяющие владельцам своевременно проходить проверку технического состояния своего автотранспорта, отмечают в Госавтоинспекции МВД России.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Также постановлением правительства уточнен порядок аннулирования диагностической карты. Теперь надзорный орган обязан в течение трех дней известить об этом собственника транспортного средства, оператора техосмотра, который выдал эту карту, а также страховую компанию, оформившую на данную машину полис ОСАГО.

Техосмотр автомобиля: для кого обязательный в 2024 году

В 2024 году требования к периодичности проведения техосмотра, а также к категориям транспортных средств, которые должны проходить эту проверку, не изменились. Как и прежде, техосмотр обязателен для транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, для автомобилей такси, грузовых автомобилей и автобусов. Также диагностическая карта требуется для постановки на учет в Госавтоинспекции транспортных средств старше четырех лет. Стоит отметить, что в этом случае учитывается год выпуска машины, а не конкретная дата ее производства.