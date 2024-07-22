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В Госдуме предложили тратить маткапитал на отечественные авто

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуму внесут законопроект, которым предусматривается возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида. Об этом 22 июля в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Согласно законопроекту, автомобиль должен быть произведен на территории РФ и использоваться для перевозки пассажиров. Он не подлежит передаче, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента его регистрации, что позволит избежать злоупотреблений в части «обналичивания» маткапитала, говорится в пояснительной записке.

«Полагаем, что принятие законопроекта, направленного на предоставление многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, возможности приобрести автомобиль отечественного производства, существенно повысит качество их жизни, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, а также на развитие отечественного автопрома», — указали авторы законопроекта.

Отмечается, что законопроекты о покупке машины на средства маткапитала вносились в Госдуму в пятом, шестом и седьмом созывах, но не были поддержаны правительством, вследствие чего не набрали достаточно голосов и были отклонены.

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17 июля сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается дать судьям полномочия применять более мягкие санкции для водителей, которые покинули место ДТП. Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, смягчив наказание для водителей в случаях, когда оставление места ДТП не влечет за собой серьезных последствий для его участников.

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